Start in die K.o.-Runde

Die Vorrunde bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist vorbei und es hat so manche Überraschung gegeben. Aus deutscher Sicht nicht unbedingt eine positive. Dennoch geht das Turnier weiter und damit auch das traditionelle Tippspiel des Döbelner Anzeigers, bei dem es in Zusammenarbeit mit Ur-Krostitzer als Partner attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Nachdem die Paarungen der Vorrunde vorbei sind, verdoppeln sich erstmals die Punkte für richtige Tipps auf den am 29. und 30. Juni erscheinenden Tippscheinen für das Achtelfinale. Für die richtige Tendenz gibt es nun zwei Punkte, für die richtige Tordifferenz vier Punkte und für das richtige Ergebnis sechs Punkte, die in die Gesamtwertung eingetragen werden. Es wird das Endergebnis inklusive Verlängerung beziehungsweise Elfmeterschießen gewertet. Dabei verdoppelt sich mit jeder weiteren Runde die zu erreichende Punktzahl. Ein richtig getipptes Finale würde entsprechend mit 48 Zählern gewertet. Zudem fließen die Bonustipps, die in der ersten Tipprunde abgegeben werden konnten, ebenfalls in die Gesamtwertung ein. Das Feld „Punkte“ ist zwingend für die Auswertung freizuhalten!!! Der jeweils veröffentlichte Coupon ist bis zum Einsendeschluss (Poststempel) an den Döbelner Anzeiger, 04720 Döbeln, Rosa-Luxemburg-Str. 5 zu schicken, oder im DA-Treffpunkt auf dem Döbelner Niedermarkt 4 beziehungsweise in der Sportredaktion, Rosa-Luxemburg-Str. 5 direkt abzugeben. Weitere Tippscheine werden am 30. Juni, 5. Juli, 9. Juli und 13. Juli veröffentlicht. Die Abgabe der Tipps für registrierte Teilnehmer der ersten Runde kann dann auch telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Pro Person darf pro Runde nur ein Tippschein abgegeben werden. Bei Punktgleichheit mehrerer Tipper entscheidet das Los. Mitarbeiter des Verlages sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. (DA/dwe)

Preise Ur-Krostitzer WM-Tipp

1. Preis: Ur-Krostitzer Bierkastenaufsatz + 3 Kästen Ur-Krostitzer Pilsner 20x0,5 L

2. Preis: Ur-Krostitzer Tischgrill + 2 Kästen Ur-Krostitzer Pilsner 20x0,5 L

3. Preis: Ur-Krostitzer Sonnenschirm + 1 Kasten Ur-Krostitzer Pilsner 20x0,5 L

4.-10 Preis: Ur-Krostitzer Fußball + 1 Kasten Ur-Krostitzer Pilsner 11x0,5 L

