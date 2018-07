Start auf der Moritzburger Straße Seit Freitag läuft die nächste große Straßensanierung im Stadtgebiet. Mit umfangreichen Umleitungen.

Baumarathon auf der Moritzburger Straße in Coswig beginnt. Vier Wochen soll jetzt an der Kreuzung Ahornstraße gearbeitet werden, dann zieht die Baustelle weiter. © Norbert Millauer

Coswig. Jetzt ist sie wirklich zu, die Moritzburger Straße im Spitzgrund. Wer aus Richtung Auer kommt, erfährt an der Friedewaldstraße: Hier geht’s nicht durch. Ins Zentrum nur per Umleitung, ausgeschildert über die Hohensteinstraße. Die einzig nahe Strecke Richtung City. Erwartungsgemäß dichter Verkehr am Freitagvormittag auf der Umfahrung, auch Busse und Lkws rollen vorsichtig durch.

Doch was macht derjenige, der nicht ins Stadtzentrum will, sondern ins Spitzgrund-Einkaufszentrum, zum Lebensmittelmarkt und Textildiscounter? Der hat bis dorthin freie Fahrt, gebaut wird erst weiter unten, auf der Kreuzung Ahornstraße/Niederauer Straße. Abbiegen in die Ahornstraße ist nicht möglich. Wer aber nun zur dortigen Apotheke muss oder zur Kita?

Der gelangt über eine ungewöhnliche Umleitungsstrecke dorthin. Von der Friedewaldstraße über den eigentlich für den Autoverkehr gesperrten Sachsenlaufweg – die Poller sind entfernt –, am Förderschulzentrum Peter Rosegger vorbei auf die Ahornstraße. Alles erreichbar. Allerdings fehlen die entsprechenden Hinweisschilder auf der Friedewaldstraße am Freitagvormittag noch, sie sollen aber im Lauf des Tages aufgestellt werden, heißt es aus dem Coswiger Ordnungsamt. Und: Die Beschilderer kämen wegen der vielen Baumaßnahmen kaum hinterher mit dem Aktualisieren.

Aber sie stehen rechtzeitig auf dem Sachsenlaufweg: Die Verkehrsschilder mit dem Einfahrtsverbot aus Richtung Pappelstraße. Der Sachsenlaufweg hinterm Förderschulzentrum ist einfach viel zu schmal für zwei Fahrzeuge nebeneinander. Was ein älterer Herr offensichtlich übersehen hat. Quält er sich doch nun, in der gesperrten Richtung unterwegs, mit seinem grünen Kleinwagen auf den Fußweg, um die von der Friedewaldstraße hereinströmenden Autos durchzulassen.

Dass die Ahornstraße dann wirklich eine Sackgasse ist, merkt der Autofahrer spätestens, wenn er am Bauzaun vor der Kreuzung zur Moritzburger steht. Und wie zurück? Da wartet die nächste Besonderheit. Eine provisorische Durchfahrt, mit Schutzbelag, über den Hof des Förderschulzentrums. Dann auf den Platanenweg. Nur auf den Rechtsverkehr müsste mancher besser aufpassen, und auf all die neuen Schilder – dann sollte die Regelung funktionieren.

Wer nicht direkt in den Spitzgrund muss, sondern weiter weg, eher Richtung Moritzburg, der sollte die überörtliche Umleitung nutzen. Über Weinböhla – Dresdner Straße, Hauptstraße – auf die dortige Moritzburger Straße. Zum Glück ist deren Sperrung punktgenau beendet, sonst wäre die nächste Umleitung fällig. Doch zwischen Forststraße und Auerweg liegt rechtzeitig neuer Asphalt, die Durchfahrt ist frei, sagt Ordnungsamtschef Olaf Lier.

Dagegen haben die Bauleute auf der Moritzburger Straße in Coswig, an der Kreuzung Ahornstraße, noch vier Wochen, bis 5. August, zu tun. Anschließend schiebt sich das Baugeschehen weiter Richtung Spitzgrundmühle. Parallel dazu wird dann auch weiter unten auf der Moritzburger gebaut, auf dem Abschnitt vom Kreisverkehr Hauptstraße/Weinböhlaer Straße bis Salzstraße. Hier rollen die Bagger ab 23. Juli.

Sperrungen und Umleitungen wegen der beiden Bauabschnitte – eine Gemeinschaftsaufgabe von Landkreis und Stadt – werden Autofahrer und Anlieger voraussichtlich bis Ende Juli 2019 beschäftigen. Der Bau auf den rund 800 Metern zwischen Ahornweg und Am Spitzberg läuft in Regie des Landkreises. Die Dresdner Baufirma Wolff und Müller erneuert unter anderem Fahrbahn und Gehwege. Für die etwa 470 Meter zwischen Salzstraße bis Kreisverkehr ist die Stadt Bauherr. Hier wird die TS Bau GmbH Glaubitz arbeiten.

