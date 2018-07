Stadtring wieder offen

Theaterring: Der Verkehr rollt einspurig

Bis zum Wochenende ist der Theaterring im Bereich zwischen Bahnhof- und Goethestraße noch voll gesperrt gewesen. Seit Montag ist dieser Bereich nur noch halbseitig gesperrt. Der Abwasserzweckverband „Untere Mandau“ lässt Abwasserkanäle sanieren und teilweise neu errichten. Bislang wurden die Arbeiten an den Schächten unter Vollsperrung durchgeführt. Weil mehr Leitungen und Kabel in der Erde lagen, als in den Plänen verzeichnet, brachte deren Entflechtung eine Verzögerung um drei Wochen mit sich, erklärt Matthias Seifert, Bereichsleiter bei der Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft. Die weiteren Sanierungsarbeiten bis zur Rosa-Luxemburg-Straße erfolgen voraussichtlich bis Oktober oder November abschnittsweise unter halbseitiger Sperrung.

Schrammstraße: Hauptzufahrt zu Rewe, Toom und Lidl zeitweise voll gesperrt

Die Arbeiten an der Schrammstraße gehen voran, der Baufortschritt ist jedoch nicht ohne Behinderungen möglich, erklärt Stadtsprecher Kai Grebasch und kündigt an, dass die Kreuzung Hochwald-/Schrammstraße ab dem 13. Juli acht Uhr, bis zum 18. Juli voll gesperrt sein wird. Grund sind Fräsarbeiten und die Verlegung von Schutzrohren. Nach der Verlegung der Rohre wird der Verkehr bis zum Asphalteinbau über die Tragschicht des Straßenaufbaus geleitet. Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über die Südstraße, Sachsenstraße und Kantstraße. Der Linienbus in Richtung Landratsamt wird voraussichtlich über Stahlplatten durch die Baustelle geführt. Die ursprünglich für den 11. Juli geplante Verkehrsfreigabe der Humboldtstraße verschiebt sich um einen Tag auf den 12. Juli, so Grebasch.

Hirtstraße: Ende der Arbeiten wie geplant im August

Die Vollsperrung soll nach Beendigung der Bauarbeiten, wie geplant, voraussichtlich im August aufgehoben werden, sagt Stadtsprecher Kai Grebasch.

Theodor-Körner-Allee: Nur teilweise neuer Asphalt im Innenring

Die Bauarbeiten zur Asphalterneuerung in der Theodor-Körner-Allee laufen gegenwärtig im Bereich Breitestraße bis zum „Radl-Center“, so die Stadtverwaltung. Das Reststück bis zur Baderstraße soll erst im kommenden Jahr erneuert werden.

Rathenaustraße: Zeitweilige Sperrungen an Digades-Baustelle

Die Rathenaustraße zwischen Äußerer Weber- und Dresdner Straße bleibt bis zum Sonnabend voll gesperrt, meldet die Stadtverwaltung Zittau. In der Zeit zwischen 16. und 20. Juli besteht eine halbseitige Sperrung. Der Verkehr kann in Richtung Dresdner Straße abfließen. Eine Umleitung von der Eisenbahnstraße über die Rathenaustraße zur Dresdner Straße ist ausgeschildert.

Zwischen Wittgendorf und Schlegler Kreuz: Vollsperrung

Mittwoch und Donnerstag ist die Verbindungsstraße zwischen Wittgendorf und Schlegler Kreuz voll gesperrt. Im Auftrag des Landkreises Görlitz wird die Asphaltdecke erneuert.

Friedrich-Schneider-Straße: Kabel wird unter Vollsperrung verlegt

Die Friedrich-Schneider-Straße ist bis voraussichtlich 27. Juli zwischen Hainstraße und Schliebenstraße voll gesperrt. Im Auftrag der Stadtwerke wird ein Stromkabel verlegt.

Schlegel: Neubau der Brücke und Stützmauer verzögert sich wegen Unfall Der Landkreis lässt auf der Schlegeler Dorfstraße am Abzweig nach Dittelsorf die Brücke über den Kemmlitzbach und eine Stützmauer erneuern. Die Vollsperrung sollte ursprünglich bis November bestehen. Durch den Baustellenunfall im Juni verzögert sich der Bauablauf um etwa fünf Wochen. Der geplante Fertigstellungstermin wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu halten sein, erklärt der Landkreis auf Nachfrage. Der Auftragnehmer arbeitet derzeit an einem neuen Bauablaufplan.

Keimann-Straße: Neue Deckschicht soll noch im Juli kommen

Die ursprünglich für Juni geplante Erneuerung der Deckschicht in einem 100 Meter langem Abschnitt der Christian-Keimann-Straße soll noch im Juli durchgeführt werden, erklärte Stadtsprecher Kai Grebasch auf Anfrage der SZ. Die Straße würde während der Bauarbeiten nur „ein paar Tage“ voll gesperrt.

Brückenstraße: Austausch der Straßendecke im August

Die geplanten Bauarbeiten im Bereich zwischen Querung Kleinbahn und Einmündung Friedensstraße zur Erneuerung der Straßendecke sollen wie geplant im August beginnen.

B96 zwischen Rietschelstraße und Freudenhöhe: Vollsperrung im Herbst

Das Lasuv möchte den Asphalt auf der stadtauswärts führenden Spur der B96 zwischen Rietschelstraße und Freudenhöhe im Herbst wegen mangelhafter Griffigkeit der Fahrbahn erneuern. Der Baubeginn hängt auch von der Fertigstellung der Bahnbrücke in der Tongasse ab.