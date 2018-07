Stadtrat nicht beschlussfähig Lediglich sieben von 18 Mitgliedern waren erschienen. Die Stadt prüft Möglichkeiten, die Beschlüsse zeitnah zu fassen.

Hartha. Von einer „mittleren Katastrophe“ sprach Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronald Fischer am Freitagmorgen. Weiter wollte er das Geschehene nicht kommentieren.

Am Donnerstagabend sollten sich Harthas Stadträte zu ihrer Sitzung im Rathaus zusammenfinden. Beschlüsse zur Sanierung der Pestalozzi-Schule, zum Förstereiweg in Wendishain sowie zum Gewerbegebiet in Steina standen auf der Tagesordnung. Statt sich damit am Donnerstag zu befassen, mussten die anwesenden Räte, Verwaltungsmitglieder und zum öffentlichen Sitzungsteil erschienene Bürger jedoch unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Der Harthaer Stadtrat fand nicht statt, lediglich sieben von 18 Mitgliedern waren erschienen. Die Versammlung ist somit nicht beschlussfähig gewesen.

„Wir hätten nichts machen können. Eine Eröffnung wäre noch möglich gewesen, aber dann hätten wir die Sitzung auch gleich wieder schließen müssen“, sagte Stadtrat Albrecht Günther (CDU) gegenüber dem Döbelner Anzeiger. Ein paar Räte sollen sich bereits vorweg abgemeldet haben. Offenbar hielt sich die Zahl zunächst allerdings noch in Grenzen. „Kurz vorher meldeten sich plötzlich alle und entschuldigten sich oder waren krank“, so Günther, der sich während der Sitzung auch über den aktuellen Zustand des Harthaer Wäldchens äußern wollte. Dem Stadtrat zufolge sei es erst zum zweiten Mal dazu gekommen, dass eine Sitzung abgesagt werden musste.

Bau- und Ordnungsamtsleiter Fischer zufolge werde bereits wegen eines neuen Sitzungstermins angefragt, um weitere Verzögerungen bei den Beschlüssen zu vermeiden. „Ansonsten werden wir die Beschlüsse in Umlauf geben“, so Fischer. Das bedeutet, dass die Räte statt in einer öffentlichen Sitzung von Zuhause aus über die zu besprechenden Themen entscheiden. Auf die Frage des DA, ob dieses Vorgehen bereits mit dem Rechtsausschuss besprochen sei, erklärte Fischer: „Das ist rechtens.“

Stadtrat Günther zufolge sei ohnehin bereits vorab geklärt worden, dass niemand etwas gegen die Beschlüsse einzuwenden hat – sowohl innerhalb der in Hartha vertretenen Fraktionen als auch in den Ausschüssen. „Es haben ja schon alle zugestimmt. Da wäre es nur bürgerfeindlich, wenn wir die Sache jetzt weiter vertagen“, so der Stadtrat. „Es geht ja auch erst einmal nur darum, dass die Flächen freigegeben werden.“

Günther spielt dabei auf den Kauf eines Flurstückes in Hartha an, auf dem ein Eigenheim entstehen soll, sowie das Steinaer Gewerbegebiet, für das die Stadt einen Bebauungsplan beschließen und es künftig wieder nutzbar machen möchte. „Sollte die Angelegenheit ernster werden und es darum gehen, wer sich auf dem Gelände niederlassen möchte, werden wir das natürlich in einer ordentlichen Sitzung beschließen“, sagte Günther.

