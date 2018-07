Stadtbus soll auch nachts fahren Der Kreistag hat den Ausbau des Nahverkehrs im Stadtgebiet beschlossen. Der wird am 9. Dezember in Kraft treten.

Simone Müller fährt unter anderem den Stadtbus-Sprinter – hier an der Haltestelle Cottbuser Bahnhof. © Kristin Richter

Großenhain. Sehr gute Nachrichten für alle, die den Stadtbus nutzen. Der Kreistag hat ein erweitertes Abend- und Wochenend-Angebot im Stadtverkehr ab dem Fahrplanwechsel im Dezember beschlossen. Wie Jörg Weinhardt von der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) erläutert, sieht das Konzept vor, den Fahrplan täglich bis Mitternacht zu verlängern und gute Übergänge zu den Zügen des Nahverkehrs zu schaffen. „Montag bis Freitag soll dies im Stunden- und am Wochenende im Zwei-Stundentakt geschehen“, so Weinhardt. Die Erweiterung sei auf dem gesamten Linienweg vorgesehen, sodass auch das Angebot am Wochenende im Tagesverkehr auf den gesamten Linienverlauf erweitert werde.

Ganz konkret heißt das, dass sechs Fahrtenpaare zusätzlich von Montag bis Freitag im Abschnitt Großraschütz – Kupferberg im 60-Minuten-Takt bis circa Mitternacht mit Anschluss von und zum Zug RE 15/18 und RB 31 am Cottbuser Bahnhof eingesetzt werden sollen.

Sprinter mit 13 Sitzen

Zusätzlich erweitert wird das Angebot laut VGM auch auf einen ganztägigen 120-Minuten-Takt am Samstag, Sonn- und Feiertag im Abschnitt Großraschütz – Kupferberg ab 9.30 bis circa 0 Uhr mit Anschluss an genannte Züge am Cottbuser Bahnhof. Für die VGM ergibt das einen Mehraufwand von insgesamt fast 32 000 Kilometer inklusive der Erweiterung des Wochenend-Tagesverkehrs. „Gefahren werden die Angebote voraussichtlich mit einem 13-sitzigen Sprinter“, sagt Jörg Weinhardt. Für Großenhain sei das eine erhebliche Verbesserung in den Zeiten, „wo sonst nichts fährt“. Bessere Zu- und Abbringer zu den Bahnhöfen in den Abendstunden werden in der Stadt schon länger gewünscht. Nun muss sich zeigen, so Weinhardt, wie das Angebot von den Fahrgästen angenommen wird.

So sollen die Busse fahren zurück 1 von 2 weiter Letzte Abfahrt Einkaufszentrum Großraschütz wochentäglich ab 23.42Uhr, an Cottbuser Bahnhof 23.52 Uhr. Mit Anschluss an Zug nach/aus Dresden. Ab 0Uhr, an Kupferberg 0.17Uhr. Rückfahrt zum Cottbuser Bahnhof mit Ankunft 0.25 Uhr. Samstag/Sonn-/Feiertag: Erste Abfahrt Kupferberg ab 9.47Uhr. Letzte Abfahrt Cottbuser Bahnhof Richtung Kupferberg 0Uhr. Ankunft 0.17 Uhr. Rückfahrt zum Cottbuser Bahnhof mit Ankunft 0.25 Uhr. Am 24. und 31. Dezember wie samstags. Quelle: VVO

Den neuen „Integrierten ÖPNV Bahn–Bus im Elbtal“, zu dem die Großenhainer Verbesserungen gehören, lässt sich der Kreis als Auftraggeber jährlich geplante 368 000 Euro kosten – im nächsten Jahr und in den Folgejahren. Eingeschränkt wird nur: „Kann keine Aufnahme in die Haushaltplanung erfolgen, entscheidet der Kreistag im Dezember 2018 über die Angebotserweiterung erneut.“ Zwei Kleinbusse für den Bürgerbusbetrieb im ländlichen Raum sollen mit Mitteln der Förderrichtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung (FR Regio) angeschafft werden, heißt es im Kreistagsbeschluss.

Angebot erzeugt Nachfrage

Belastbare Zahlen für diesen Bedarf des Großenhainer Stadtbusses gibt es nicht, so der VGM-Sprecher. „Angebot erzeugt Nachfrage“, ist dagegen das Argument von Jörg Weinhardt. Das Verkehrsunternehmen und auch die Politik wollen einen Anreiz setzen, um die Lebensqualität im ländlichen Raum zu verbessern.

Die Stadtverwaltung Großenhain begrüßt das Angebot und hofft, dass es den gewünschten Zuspruch findet und die Busse nicht leer bleiben. „Aus Gesprächen weiß ich, dass vor allem ältere Bürger Angebote wie den Stadtbus in Großenhain gern nutzen, weil sie ihnen sichere und zuverlässige Mobilität gestatten. Von einem guten ÖPNV-Angebot profitieren wir alle“, so Oberbürgermeister Sven Mißbach. „Ich begrüße daher auch sehr die Planungen des VVO für eine neue S-Bahnlinie von Dresden über Großenhain nach Südbrandenburg, für die ich mich persönlich einsetzen werde.“ Zustimmung gibt auch Linken-Kreisrat Harald Kühne: „Das ist eine richtig gute Sache, vor allem auch für all jene, die kein eigenes Fahrzeug haben und auf den Nahverkehr angewiesen sind.“ Dem schließt sich Andrea Kreisz, Großenhainer Kreisrätin der SPD an: „Ich finde das sehr gut, dass der Nahverkehr ausgebaut wird. Das begrüße ich auch als Mitglied der Zukunftskommission des Kreistages.“

