Stadt fördert Abriss von Nebengebäuden Für den Rückbau von ehemaligen Werkstatträumen und Schuppen im Hinterhof der Albertstraße 14 gibt es einen fünfstelligen Zuschuss.

© André Schulze

Die Stadt unterstützt den Rückbau von ehemaligen Werkstatträumen und Schuppen im Hinterhof der Albertstraße 14 mit einem Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro. Das beschloss der Technische- und Vergabeausschuss des Stadtrates in seiner letzten Sitzung einstimmig. Der Privateigentümer des Grundstücks, auf dem sich früher eine Trabantwerkstatt befand, plant die Sanierung des Hinterhauses in den kommenden zwei Jahren. Das als „Bürgermeisterhaus“ bekannte Vorderhaus mit barockem Portal steht bis auf ein Geschäft im Erdgeschoss leer. Wann das denkmalgeschützte Vorderhaus saniert werden kann, ist unklar. Das Werkstattgebäude und das Grundstück im Hinterhof sind stark „überbaut“ und werden nicht mehr benötigt, heißt es in der Beschlussvorlage. Nach dem Abriss der Nebengebäude sollen die frei gewordenen Flächen renaturiert werden, die Wohnqualität im Vorder- und Hinterhaus erhöhen und das Stadtklima verbessern. (mh)

zur Startseite