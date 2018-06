SSV erfolgreich bei „Kleinen Talenten“

Die Nachwuchssportler des SSV Hoyerswerda waren kürzlich beim Wettkampf „Kleine Talente“ in Görlitz. Der Wettkampf war eine Möglichkeit, um im Rahmen des Kinder-Sachsenpokals Pflichtstrecken zu absolvieren. Die sieben angereisten SSVler verließen die Schwimmhalle mit einem breiten Grinsen. Schließlich konnte jeder Athlet eine Erinnerungsmedaille mit nach Hause nehmen. Insgesamt landete die SSV-Delegation 20-mal auf dem Podest. Zu einer besonderen Höchstform sind Emelie Zinke und Leonie Senf geschwommen. Beide erzielten mit jedem Start einen Podestplatz und bewiesen trotz starker Konkurrenz Biss. Viel Ausdauer bewies Emelie dann bei den 400 Metern Freistil. Auch bei Alina Chmarra und Yakemie Müller gab es große Leistungssprünge. Beide haben sich auf manchen Strecken um mehr als zehn Sekunden verbessert. Die größte Überraschung des Wettkampfes lieferte jedoch Leonie Senf, die zur E-Kader-Norm geschwommen ist. Dafür sind jeweils zwei Pflichtzeiten in unterschiedlichen Lagen erforderlich. Über 50 m und 100 m Brust konnte Leonie diese Zeiten bereits im ersten Halbjahr erreichen. Am Samstag verbesserte sich Leonie über 100 m Rücken um über sechs Sekunden. Das ließ vor allem die Trainer staunen, da Rücken nicht zu den Lieblingsstrecken der neunjährigen zählt. Und auch einen Tag später bestätigte Leonie ihre Top-Form. Bei den Offenen Kinder- und Jugendspielen in Dresden erreichte die Schwimmerin eine weitere E-Kader Norm. Den Sprint über 50 m Freistil legte sie in 37,51 Sekunden zurück. Damit steht Leonie nun auf Platz 15 im Kinder-Sachsenpokal. Lilly Sommer und Jonas Püschel belegen Platz 17 in ihren Altersklassen, Alina Chmarra vorerst den 23. Platz. (FG/SSV)

