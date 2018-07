Sprengwagen erfrischt SZ-Leser regen die Straßendusche an. In Dresden geschieht es schon. Wer hat hier die Möglichkeit?

zurück Bild 1 von 4 weiter Auf Dresdens Straßen auf der Waldschlösschenbrücke gesichtet: Ein Sprengwagen der Stadtreinigung befeuchtet die Straßen, damit die Kehrmaschinen nicht so viel Staub aufwirbeln und der Asphalt keine Wellen wirft. Der Nebeneffekt ist eine erfreuliche Erfrischung. © Norbert Millauer Auf Dresdens Straßen auf der Waldschlösschenbrücke gesichtet: Ein Sprengwagen der Stadtreinigung befeuchtet die Straßen, damit die Kehrmaschinen nicht so viel Staub aufwirbeln und der Asphalt keine Wellen wirft. Der Nebeneffekt ist eine erfreuliche Erfrischung.

Katrin Klein von der Firma Neru bewässert im Auftrag der Stadt in Radebeul kleine Parkanlagen und Jungbäume, die sonst vertrocknen würden.

Dieses Foto fand Susanne Kirsch, Marketingleiterin der Stadtreinigung Dresden, im Archiv – ein typischer Sprengwagen 1974 in Dresden im Einsatz.

Die Skoda-Sprengwagen aus DDR-Zeiten sind so legendär, dass es sie heute noch als Modelle gibt. Das Foto stellte Modellbau Peter aus Dresden zur Verfügung.

Radebeul/Meißen. Wer erinnert sich noch? Zu DDR-Zeiten fuhren grüne Skoda-Sprengwagen bei großer Hitze durch die Straßen und sorgten zumindest für kurze Zeit für Abkühlung. Manchmal rannten Kinder nebenher, um jauchzend was vom Strahl abzubekommen. SZ-Leser Klaus Busch aus Radebeul schreibt diese Woche: „Seit Wochen hat es bei uns nicht geregnet. Die Temperaturen liegen oft über 25 Grad. Das Elbtal hat mit Feinstaubproblemen zu kämpfen. Warum werden auf den Straßen keine Sprengwagen eingesetzt? Das Wasser bindet den Straßenstaub und kühlt, wenn auch leider nur kurzfristig, die Umgebung. Sollte die Stadt so etwas nicht haben, tun es auch Wasserwerfer.“

Und wirklich, in Dresden sind die Straßensprenger schon gesehen worden – zum Beispiel am Terrassenufer. Im Dresdner Rathaus nachgefragt. Nein, die Stadt hat das nicht veranlasst. Das Grünflächenamt hat insgesamt sechs Fahrzeuge im Einsatz, die Straßenbäume gießen, das wird vom Fahrzeug aus gemacht, so Karl Schuricht vom Presseamt. Aber der Hinweis, es könnte die Stadtreinigung sein. Deren Pressesprecherin Susanne Kirch bestätigt: „Ja, wir haben einen großen Sprengwagen im Einsatz. Er fährt im Innenstadtbereich.“

Der Sprengwagen wird zur Unterstützung der maschinellen Fahrbahnreinigung eingesetzt, um bei dieser Trockenheit den Staub auf den Straßen zu binden. Aktuell fährt der Sprengwagen in zwei Schichten, ja nach Wetterlage und Ressourcen kann davon abgewichen werden. Susanne Kirsch: „Wir setzen den Sprengwagen vor allem auf den größeren Hauptstraßen in Dresden ein. Auf kleinen Nebenstraßen kann man den Sprengwagen nicht fahren lassen, dass würde Passanten und parkende Fahrzeuge zu sehr beeinträchtigen.“

Wasserbetankt wird der Wagen mit dem eigenen Brunnenwasser vom Betriebshof der Stadtreinigung. Der große Behälter fasst 9 000 Liter, zweimal wird am Tag aufgefüllt. Das Wasser wird allerdings nicht allein auf die Straße gesprüht. Der große Tankwagen ist auch der Versorger für die kleineren Tanks der Kehrmaschinen. Geht so was nicht auch im Kreis Meißen, wie Klaus Busch anregt?

In Radebeul wird auch gesprengt, allerdings mit einem Multicar der Firma Neru. Katrin Klein und ihre Kollegen sind vom Grünamt der Stadt vor allem beauftragt, Parkanlagen und junge Bäume zu gießen um das völlige Vertrocknen zu verhindern. 7 000 städtische Bäume gibt es. Wir können aber nur die gefährdeten begießen, sagt Maja Seidel vom Stadtgrün. Ansonsten heißt es von Stadtsprecherin Ute Leder: Die derzeitige Witterung lässt aktuell keine schädlichen Auswirkungen auf den Straßenbelag in Radebeul erkennen. Somit ist ein Eingreifen aus unserer Sicht nicht erforderlich. Es ist zwar anhaltend sehr warm und trocken, es liegt aber keine extreme Hitze vor.

Auch Coswigs Ordnungsamtsleiter Olaf Lier erinnert sich an die grünen Skoda-Fahrzeuge mit den Wassertanks aus DDR-Zeiten. Lier: „Solche Straßenbewässerungen sind nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage werden Brunnen und kleine Wasserflächen zur Verdunstung angelegt.“ Die Idee mit dem Straßensprengen sei in den 1970er-Jahren aus Moskau übernommen worden, sagt Lier.

In Weinböhla wird, wie in Radebeul, eine Nummer kleiner gegossen. Bauamtsleiter Lutz Heinl schickt auch hier den Multicar raus. Heinl: „Vor allem frühmorgens gießen wir die Parkanlagen etwa rund ums Rathaus oder an der Forststraße.“ Der Multicar habe dafür einen extra Aufsatz.

Ähnlich wird derzeit in der Gemeinde Moritzburg und in der Stadt Radeburg verfahren. Beide Kommunen verfügen jeweils über ein kleines Fahrzeug mit Wassertank. Gewässert werden daraus wie bei den Nachbarn aber lediglich Pflanzen. In der Zille-Stadt betrifft das nach Auskunft von Bürgermeisterin Michaela Ritter vor allem Blumenrabatten.

Das Moritzburger Schmuckstück – die Schlossallee – wird regelmäßig von einer Firma gepflegt. Dazu gehört auch das Bewässern der schon recht stattlichen Linden und der Bepflanzungen entlang der Straße. „Auch die neu gestaltete Verkehrsinsel im Ortsteil Auer bekommt regelmäßig Wasser, damit der Rollrasen eine Chance hat“, so Bürgermeister Jörg Hänisch.

