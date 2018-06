Sportabzeichen für gute Fitness

Der Kreissportbund bietet unter anderem am 21. Juni in Freital die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu bekommen. Zwischen 19 und 21 Uhr kann man dafür im Stadion des Friedens die Prüfungen in den Disziplingruppen Laufen, Springen und Werfen ablegen. Die Zielgruppe liegt bei Personen ab 7 bis über 50 Jahre. Das Sportabzeichen ist ein Fitness-Check, er wird von Krankenkassen für Bonusleistungen anerkannt. Die Teilnahme kostet fünf, ermäßigt zwei Euro. Anmelden kann man sich nur online unter www.kreissportbund.net. (WoVo)

