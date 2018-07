Spiel mit Figuren, Licht und Schatten Es geht um Fantasie, um das gemeinsame Theaterspielen, um viel Spaß und Freude. Es werden noch Mitstreiter gesucht.

Alexej Vancl von Figuro leitet das internationale Theaterprojekt. © André Braun

Döbeln. Das Theater-Angebot ist mit dem Titel „Wo die Sonne schläft“ überschrieben und macht neugierig. Es handelt sich um ein afghanisches Märchen und ist die Grundlage für ein internationales Theaterprojekt. Außerdem hat Alexej Vancl vom Figurentheater Figuro aus Roßwein, der das Projekt leitet, noch einige Utensilien wie Gartenvlies und farbige Bälle mitgebracht.

„Es soll ausprobiert werden, was wir damit machen, welche Assoziationen damit geweckt werden können“, so der Künstler. Er will sich gemeinsam mit den Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren auf die Suche nach Bildern begeben. Denn das Theaterstück soll vor allem durch diese leben. „Es werden sozusagen Bilder in den Raum gemalt“, sagte Alexej Vancl. Dafür benötigen die Akteure keine Vorkenntnisse und müssen auch keine langen Texte auswendig lernen – aber sie brauchen jede Menge Fantasie und Ausdrucksstärke.

Ende August soll das Theaterprojekt beginnen. Zurzeit informieren das Treibhaus und das Theater Figuro darüber in verschiedenen Institutionen und suchen nach Jugendlichen, die sich daran beteiligen wollen. Ende August sollen die Proben beginnen. Voraussichtlich treffen sich die Akteure dann jeden Dienstagnachmittag. Geplant ist, im Herbst eine Aktivwoche anzubieten. Dafür wurde bereits Fördergeld beantragt, aber noch nicht bewilligt.

„Das Projekt soll international sein, denn wer mitmacht, muss die nicht unbedingt gut Deutsch sprechen können. „Die Jugendlichen verstehen sich beim Spiel, auch ohne viel zu sprechen“, so Alexej Vancl. Er spricht von einer einzigartigen Inszenierung voll Abenteuer, Hoffnung und Freiheit. (DA/je)

Internationales Theaterprojekt des Theaters Figuro und des Vereins Treibhaus Döbeln, Anmeldung unter Tel. 034322 581416 oder spiele@theater-figuro.de

zur Startseite