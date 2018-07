Spenden in Tansania übergeben Eine Reisegruppe aus Radeberg überreichte in Arusha Geld und Schulmaterial im Wert von mehr als 1000 Euro. Empfänger ist eine Schule für bedürftige Kinder.

Blick in die Ely-School in Arusha in Tansania. Eine Reisegruppe aus Radeberg übergab am Dienstag hier eine Spende im Wert von mehr als 1 000 Euro. © privat

Radeberg. Direkter geht nicht: Carola Moch vom gleichnamigen Reisebüro aus Radeberg hat am gestrigen Dienstag Spenden in der Ely-School in Arusha in Tansania übergeben. Die Radebergerin ist derzeit mit einer Reisegruppe von 19 Personen auf Rundreise und Safari in Tansania unterwegs. „Die Spende hat insgesamt einen Wert von mehr als 1 000 Euro und stammt gleich aus mehreren Quellen“, sagt Thomas Moch, Inhaber des Reisebüros. 420 Euro waren bei einer Schüler-Kunst-Auktion im Humboldt-Gymnasium vor einigen Monaten zusammengekommen. „Wir als Reisebüro haben dann die gleiche Summe noch einmal draufgelegt. Außerdem kamen Sachspenden aus unserer Reisegruppe und Schulbedarf vom Förderverein Humboldiana dazu. Das ergab dann den Wert von mehr als 1 000 Euro“, sagt Thomas Moch.

Die Verbindung von Thomas Moch zur Ely-School reicht bis ins Jahr 2012 zurück. Damals war er mit einer Reisegruppe in Tansania unterwegs. Der örtliche Reiseleiter für die Tour hieß Essau Malisa. Er ist pensionierter Lehrer und hatte eine Schule für Kinder aus ärmlichen Verhältnissen gegründet. Als der Radeberger von dem Projekt hörte, war er begeistert. Der Kontakt zu Essau Malisa blieb bestehen. Seitdem spenden Radeberger regelmäßig für die Einrichtung. „Für 200 oder 300 Euro ist die Essensversorgung in der Schule für die rund 120 Schüler für gut ein Jahr gesichert“, sagt er. Vor einigen Jahren war Thomas Moch auch mit einer Schülervertreterin in Arusha, um Spenden zu übergeben. Auch andere Radeberger Unternehmer sammelten bereits für das Schulprojekt. So kamen vom Sportshop-Chef Peter Schäfer zum Beispiel Bälle. Dank der Unterstützung von Lehrern, Schülern, Mitreisenden und dem Reisebüro können alle Spenden ohne zusätzliche Kosten für Transport direkt vor Ort in Arusha bei den Waisenkindern ankommen. (SZ)

