Spende rettet Kita nach Flut Bürgermeister Uwe Anke: Wir haben uns entschieden, die Spende für die Kindereinrichtung in Ziegenhain zur Sanierung der Außenanlagen einzusetzen.

Uwe Anke, Bürgermeister der Stadt Nossen © hübschmann

Nossen/Ziegenhain. Zur viel beachteten Einweihung des neuen Rathausanbaus in Nossen hat die Stadt eine großzügige Spende erhalten. Das teilt der Bürgermeister Uwe Anke (parteilos) mit. Demnach sagte die Spedition Benzinger, ansässig im Gewerbegebiet Heynitz-Lehden, die Spende unter der Vorgabe zu, für eine soziale Einrichtung Nossens genutzt zu werden. „Nur zwei Tage später“, so Anke weiter, „war unsere Kindereinrichtung in Ziegenhain vom Hochwasser nach dem Starkregenereignis bei Choren betroffen. Die Außenanlagen standen unter Wasser und waren danach von einer Schlammschicht überzogen. Vieles musste ausgetauscht werden.“ Der Schaden belief sich auf über 5 000 Euro. „Wir haben uns daher entschieden, die Spende für die Kindereinrichtung in Ziegenhain zur Sanierung der Außenanlagen einzusetzen“, so Anke, der sich dankbar für die Hilfe durch die Spedition zeigte. (SZ)

