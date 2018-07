SPD: Liberale sind an B-178-Misere schuld SPD-Verkehrspolitiker Thomas Baum verteidigt Verkehrsminister Martin Dulig nach der Kritik.

Der Oberlausitzer SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum springt dem sächsischen Verkehrsminister Martin Dulig jetzt zur Seite. © André Schulze

Der Oberlausitzer SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum springt dem sächsischen Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) wegen der anhaltenden Kritik zur erneuten Verzögerung der B-178-Planung zur Seite. „Ja, auch mir dauert der Bau der B 178n inzwischen viel zu lange“, teilte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, mit. „Aber das liegt nicht an den Mitarbeitern im Verkehrsministerium oder im Landesamt für Straßenbau und Verkehr.“ Vielmehr habe das seit der Landtagswahl 2014 SPD-geführte Verkehrsministerium den gesamten Planungsprozess für den Abschnitt von Oderwitz nach Zittau erst einmal wieder vom Kopf auf die Füße stellen müssen. „Die Sachsen-FDP hatte im Landtagswahlkampf mit haltlosen Versprechungen und unseriösen Berechnungen agiert, um in der Region Stimmen zu sammeln“, so Baum. „Wäre der Bau damals – wie von den Liberalen versprochen – durchgedrückt worden, wäre das Projekt vor Gericht krachend gescheitert. Dann hätten wir ganz von vorn beginnen müssen und der Frust und Ärger vor Ort wären noch viel größer als jetzt.“ Seinen Angaben zufolge sind nun in die nicht genehmigte Planung lediglich kleinere Korrekturen einzuarbeiten und Sondergutachten zu aktualisieren. Das sei „ein notwendiges Verfahren, das Ende 2018 abgeschlossen sein wird“, so Baum.

Er verteidigt das Vorgehen mit Erörterungen und Planungsschleifen: „Wir werden weiterhin die Bürger anhören und über die realistischen Planungszeiträume informieren. Auch wenn wir – im Gegensatz zu Politikern anderer Parteien – keine schnellen Lösungen versprechen: Die Lausitzer können sich auf ein geordnetes, rechtsstaatliches Verfahren verlassen.“ Und mit dem Blick auf CDU-Landtagsabgeordneten Stephan Meyer, der die Planung als „Stück aus dem Tollhaus“ bezeichnet hatte, teilte Baum mit: „Wer das als ein Stück aus dem Tollhaus bezeichnet, sollte sein Verhältnis zu rechtsstaatlichen Verfahren überdenken.“ Baum wirbt auch darum, dass die B 178 nicht zum Wahlkampfthema für die Landtagswahl 2019 wird. „Das haben die Betroffenen nicht verdient.“

Die Landesdirektion hatte kürzlich mitgeteilt, dass die Planung nicht genehmigt wird, sondern überarbeitet werden muss. Seitdem reißt die Kritik nicht ab.

