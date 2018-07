Spannung vor dem letzten Spieltag

Meißen/Canitz. Wer wird Fußball-Kreismeister 2017/18? Am Sonntag nach 16.45 Uhr steht fest, ob die SG Canitz oder der Meißner SV 08 den Thron besteigen. Lange sah es nach einem Canitzer „Durchmarsch“ aus, ehe den Randriesaern ein wenig die Puste ausging und der MSV aufschloss. Doch am vorletzten Spieltag ließen die Domstädter zwei Punkte in Lommatzsch liegen und müssen nun auf Schützenhilfe des Ortsnachbarn Fortschritt Meißen-West hoffen, der Canitz empfängt – vorausgesetzt, der MSV siegt in Priestewitz.

Klar ist indes: Sowohl der MSV als auch die SG Canitz werden in der nächsten Saison in der Landesklasse spielen. (rt)

