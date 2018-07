Sonnige Aussichten fürs Seniorenzentrum „Am Sonnenblick“ Im Vorjahr ist viel investiert und gut gewirtschaftet worden. Das hat den Mitarbeitern ab Januar eine Lohnerhöhung eingebracht.

Pflegedienstleiterin Angelika Pinnau hat Horst Hentschel und Irene Seifert zum neuen Hochbeet begleitet. Dort können die Bewohner des Seniorenzentrums „Am Sonnenblick“ in Leisnig säen und ernten © André Braun

Leisnig. Gute Nachrichten hat Silke Busch den Stadträten als Gesellschafter der Seniorenzentrum „Am Sonnenblick“ gGmbH mit auf den Weg in die Sommerferien gegeben. Die Geschäftsführerin der Einrichtung, die eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Leisnig ist, stellte in der letzten Ratssitzung vor der parlamentarischen Pause den Jahresabschluss für 2017 vor. Der fällt um einiges besser aus als in den vorangegangenen Jahren. Zwar schreibt das 1995 eröffnete Haus schon lange schwarze Zahlen. Doch das Gesamtergebnis ist nach Abzug der Investitionen mit 127 000 Euro so positiv wie selten zuvor. 2016 lag der Gewinn bei 70 000 Euro.

Investiert hat die Gesellschaft im Vorjahr knapp 95 000 Euro. Auch das übertrifft die Ausgaben der Vorjahre bei weitem. Meist konnte nur ein Drittel aufgewendet werden. 2017 musste unter anderem der Aufzug modernisiert werden. Das zog sich bis Anfang 2018, „weil ein Bauteil fehlte“, so Silke Busch. Auch eine Erneuerung der Rauchmelder war im Vorjahr fällig. Das Kellergeschoss hat eine automatisch schließende Feuerschutztür bekommen, womit die Heimleitung den Forderungen des Brandschutzes gerecht geworden ist.

Aber auch die Pflegebedürftigen haben ganz konkret von den Investitionen profitiert. Die Bewohnerzimmer im Glasanbau hatten einen Sonnenschutz bekommen, was sich gerade jetzt in den heißen Sommertagen bemerkbar macht. In drei Bewohnerzimmern sind überdies Möbel und Bodenbelag erneuert sowie die Wände gestrichen worden. „Seit einiger Zeit arbeiten wir am schrittweisen Austausch des Mobiliars, das durch die tägliche Benutzung über so lange Zeit einfach verschlissen ist.“

Das gute Betriebsergebnis hat der Geschäftsführerin zufolge mehrere Gründe. Das sind zum einen die neuen Pflegesätze, die mit dem Pflegestärkungsgesetz in Kraft getreten sind. Zum anderen hat die weiterhin 100-prozentige Auslastung zu dem stattlichen Plus geführt. Schon seit 2012 sind alle 78 vollstationären Pflegeplätze belegt. In der Tagespflege gibt es acht Plätze. Die waren 2017 zu rund 80 Prozent ausgelastet, was einer Verbesserung im Vergleich zu den Jahren davor darstellt.

Zum Seniorenzentrum gehören weiterhin Wohnungen im Dachgeschoss der Anlage. „Die sind stets vermietet“, bescheinigte Silke Busch eine Auslastung auch in diesem Sektor. Essen auf Rädern und die Angebote in einer Cafeteria runden das Spektrum der gemeinnützigen GmbH ab.

Mit der Gemeinnützigkeit und der nicht ausschließlich auf Profit ausgerichteten Arbeitsweise begründete die Geschäftsführerin unter anderem die Entscheidung für eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent zum 1. Januar 2018. In der Pflegeeinrichtung sind 59 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigt – die Hälfte davon sind Fachkräfte. Das regeln die Heimpersonalverordnung und der Versorgungsvertrag der Pflegekassen. Nicht nur sie, sondern alle Mitarbeiter haben aufgrund der guten Ergebnisse eine Jahressonderzahlung erhalten. Im Seniorenzentrum „Am Sonnenblick“ lernen drei Azubis den Beruf des Altenpflegers. Außerdem gibt es der Geschäftsführerin zufolge eine personelle Unterstützung durch Praktikanten und geringfügig Beschäftigte.

Silke Busch prognostizierte, dass auch das Jahresergebnis für 2018 positiv sein wird. Das zeichne sich zum Halbjahr ab.

