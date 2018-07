Sonderzüge zu „Malter in Flammen“ ab Kipsdorf Tausende Besucher werden auch dieses Jahr zum Höhenfeuerwerk in Malter erwartet. Damit diese gut ankommen, gibt es Sonderzüge.

Am 14. Juli ist es wieder soweit – „Malter in Flammen“. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Freital/Kipsdorf. Zum Höhenfeuerwerk „Malter in Flammen“ am 14. Juli werden erstmals auch Sonderzüge von Kipsdorf aus angeboten. Das teilte die Sächsische Dampf-eisenbahngesellschaft (SDG) im Rahmen einer Pressekonferenz zum Schmalspurbahn-Festival, das ebenfalls an diesem Wochenende stattfindet, mit. Zu dem Spektakel, das um 22.30 Uhr startet, hatte es in den vergangenen Jahren stets Sonderzüge ab Freital gegeben. Im vergangenen Jahr hatte man auf Sonderzüge aus Kipsdorf verzichtet, obwohl die Gesamtstrecke der Weißeritztalbahn nach mehrjährigen Bauarbeiten wieder freigegeben war.

Der Sonderzug ab Kipsdorf startet nun am Sonnabend um 21 Uhr und ist 21.48 Uhr an der Malter. Zurück geht es um 23.40 Uhr ab Malter. Der Zug trifft dann um 0.28 Uhr in Kipsdorf ein. Zum Schmalspurbahn-Festival gelten die regulären Ticketpreise. Kinder bis 14 Jahre sind aber kostenlos unterwegs. (SZ/win)

