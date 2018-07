Sommerwetter ist brandgefährlich In Mittelsachsen ist die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen. Auch auf den Feldern steigt das Risiko.

Mit der anhaltenden Trockenheit steigt in der Region die Gefahr von Bränden in Wäldern und auf Feldern, wie hier kürzlich zwischen der B 175 und Saalbach. © Dietmar Thomas/Archiv

Döbeln. Für Ferienkinder, Touristen und Urlauber macht der Blick auf den Wetterbericht und das Thermometer in diesen Tagen besonders viel Spaß: Sonne satt, Sommertemperaturen und weit und breit keine Regenwolke. Landwirte, Feuerwehrleute und Forstmitarbeiter allerdings beobachten diese Wetterlage mit wachsender Sorge. Die Trockenheit und die heißen Temperaturen haben schon für gefährliche Feldbrände gesorgt. Nun ist auch die Gefahr von Waldbränden gestiegen, sodass der Deutsche Wetterdienst für den Norden des Landkreises Mittelsachsen die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4 ausgerufen hat. In den an Mittelsachsen angrenzenden Landkreisen Nordsachsen und Meißen ist sogar die höchste Warnstufe 5 ausgerufen worden. Die Warnstufe 4 ruft zur äußersten Vorsicht auf und bringt Einschränkungen beim Betreten von Wäldern mit sich. So sollten öffentliche Straßen und Wege sowie Waldwege nicht verlassen werden. Möglich sind auch Sperrungen des Waldes. Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes sieht in den kommenden Tagen zwar eine leichte Entspannung voraus, dennoch wird im Landkreis Mittelsachsen weiterhin mindestens die Warnstufe 3 bis 4 gelten.

Aus dem Landratsamt Mittelsachsen heißt es dazu: „Eine Sperrung des Waldes ist derzeit nicht vorgesehen und wird nur in Extremsituationen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr oder auf Antrag der Waldbesitzer angeordnet.“ Glücklicherweise sei der Landkreis im Norden mit viel Laubholz und im Süden mit Fichte ausgestattet, wodurch die Waldbrandgefahr etwas eingedämmt sei, so Pressesprecherin Cornelia Kluge.

Richtiges Verhalten im Wald zurück 1 von 5 weiter Waldbrandgefahrenstufe „1“: Sehr wenig Gefährdungspotenzial vorhanden. Waldbrandgefahrenstufe „2“ Erhöhte Umsicht und Vorsicht, um Zündquellen zu vermeiden. Wege mit trockener Bodenvegetation nur im unbedingt notwendigen Umfang befahren; Vorsicht beim Parken (heiße Auspuffanlage). Waldbrandgefahrenstufe „3“: Die Situation wird kritisch und bedarf bewusster Einschränkungen. Das Betreten bleibt erlaubt. Gefährdungsträchtige Arbeiten sollten unterlassen werden. Öffentliche Feuerstellen und Grillplätze sollten nicht genutzt werden. Waldbrandgefahrenstufe „4“: Aktiver Brandschutz des Waldes durch äußerste Vorsicht und weitere Einschränkungen. Öffentliche Straßen und Wege sowie Waldwege sollten nicht verlassen werden. Die Forstbehörde kann Parkplätze sowie touristische Einrichtungen sperren. Waldbrandgefahrenstufe „5“: Die Forstbehörde und Waldeigentümer können Waldgebiete sperren und damit jegliches Betreten und Befahren untersagen. Ausnahmen gelten nur für Waldbesitzer und deren Beauftragte zwecks Kontrolltätigkeiten und Kräfte des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes.

Der Döbelner Revierförster Dirk Tenzler warnt eindringlich vor der Gefahr, die durch die Hitze und die Trockenheit in den Wäldern lauert. „Zwar sind unsere Laubwälder hier nicht so stark gefährdet wie beispielsweise die in den Heidelandschaften“, sagt er. Trotzdem müsse man die erhöhte Warnstufe ernst nehmen und entsprechende Vorsicht walten lassen. „Dazu gehört, dass das Rauchen im Wald strikt untersagt ist. Spaziergänger, die Raucher im Wald beobachten, sollten sich daher auch nicht zu schade sein, etwas zu sagen und denjenigen darauf hinzuweisen“, sagt Tenzler. Auch beim Abstellen des Autos sei höchste Vorsicht geboten. „Es ist darauf zu achten, wo das Fahrzeug abgestellt wird. Es darf nichts Trockenes und Brennbares in der Nähe des heißen Auspuffs liegen. Das Material könnte Feuer fangen und somit einen Brand auslösen“, erläutert der Revierförster. Aber ganz besonders wichtig sei, die Wege und Zufahrten in den Wald nicht zuzuparken. Denn: „Sollte doch einmal ein Feuer im Wald ausbrechen, müssen die Feuerwehrleute natürlich eine ungehinderte Zufahrt haben. Also ganz ähnlich wie bei der Rettungsgasse auf der Autobahn. “

Für Landwirt Rico Krause, Prokurist bei dem Landwirtschaftsbetrieb Gröbner, ist die Trockenheit derzeit Fluch und Segen zugleich. „Wir haben mit der Ernte der Wintergerste begonnen. Dafür brauchen wir trockenes Wetter. Allerdings zeigt sich jetzt auch, wie stark sich die bereits seit April anhaltende Trockenheit auswirkt. Die Ähren sind bereits ausgereift, die Halme aber noch grün“, berichtet er. Auch die Starkregenereignisse vor wenigen Wochen hätten keinen positiven Effekt gehabt, denn die Wassermassen seien schlichtweg weggelaufen. „Wir haben mit einer Noternte beginnen müssen. Bei Weizen, Gerste und Roggen gibt es Ernteverluste von

15 bis 20 Prozent. Auch beim Raps müssen wir mit Ausfällen rechnen“, so Krause. Dass die Erntemaschinen gerade jetzt auf den Feldern unterwegs sind, birgt ebenfalls zusätzliche Gefahren. Wie sich gezeigt hat, werden Feldbrände oftmals durch Funkenflug verursacht, der dabei entsteht, wenn das Schneidwerk auf Feldsteine trifft.

zur Startseite