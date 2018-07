Skauper Dumper weiter in Erfolgsspur? Thomas Neumann führt die Deutsche Dumpermeisterschaft an. Im dritten Lauf am Sonntag soll das so bleiben.

Thomas Neumann (rechts) und Mannschaftsleiter Gottfried Scheeler vom Dumperrennteam Adelsdorf/Quersa am Sonntag auf Punktejagd. © Archiv/Brühl

Adelsdorf/Quersa. Zweimal ist er in dieser Saison schon Zweiter geworden. Jetzt wäre ein Sieg nicht schlecht. Wenn das Dumperrennteam Adelsdorf/Quersa am Sonntag im brandenburgischen Mildenberg antritt, dann bringen sie mit Thomas Neumann den aktuellen Spitzenreiter der Deutschen Dumpermeisterschaft mit. Der Skauper führt in der Einzelwertung mit 36 Punkten vorm amtierenden Deutschen Meister Filip Krahl, der es bisher 34 Punkte gesammelt hat. „Wir sind guter Hoffnung, dass er Platz eins verteidigen kann“, sagt Mannschaftsleiter Gottfried Scheeler. „Mildenberg ist ein gutes Pflaster für uns.“ In dieser Saison läuft es für das Rennteam Adelsdorf/Quersa bisher ausgezeichnet. Auch in der Mannschaftswertung gibt es nach zwei Rennen den Ton an, allerdings punktgleich mit den Dauerrivalen aus Lehndorf.

Für Adelsdorf/Quersa gehen am Sonntag neben Spitzenreiter Thomas Neumann auch Udo Peters (zurzeit 5. Platz), Frank Domsch, Maik Schurig (beide 9. Platz) und Markus Wallberg (17.) ins Rennen. Etwa 20 Fans wollen die hiesigen Dumperfahrer in den nördlichsten der fünf Austragungsorte begleiten, um sie anzufeuern. Organisiert wird das Rennen vom Dumperteam Koselitz. Das richtete 1994 auf dem Koselitzmarkt das allererste Dumperrennen aus. Dieser wurde vor zwei Jahren wiederbelebt und findet am Freitag und Sonnabend statt. Allerdings ohne Dumper. (SZ/jö)

