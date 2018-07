Zoogeschichten Siesta mit Körperpflege Die Luchs-Dame im Tierpark Weißwasser hat ihre besten Jahre hinter sich. Was nach ihr kommt, steht schon fest.

Körperpflege bei Luchsens. Mit einer Ausdauer, wie sie meist den Frauen zugerechnet wird, putzt sich die Luchs-Dame – und macht danach ein Schläfchen. © Constanze Knappe

Weißwasser. Die größte Wildkatze Europas macht im Tierpark Weißwasser das, was Katzen am allerliebsten mögen. Sie liegt auf ihrem Hochbrett und döst vor sich hin. Als eine von der reinlichen Sorte putzt sie sich ausgiebig. Nach der Körperpflege macht sie sich für ein Schläfchen lang und zeigt den Besuchern kurzerhand die kalte Schulter. In ihrem Alter darf man das. Die Luchs-Dame ist schon 20 Jahre alt. Es ist ein ausgesprochen hübsches Tier. Mit Stummelschwanz und den charakteristischen Pinselohren. Über lange Zeit hatte sie einen Partner. Aber der musste, so erzählt Gert Emmrich, Anfang vorigen Jahres wegen Altersschwäche eingeschläfert werden. „Er hat sich zum Schluss bloß noch gequält“, sagt der Tierparkchef. In freier Wildbahn werden die Luchse etwa zwölf Jahre alt. Der Kater im Tierpark Weißwasser erreichte ein stolzes Alter von 22 Jahren. Vor Schmerzen hatte er kaum noch Lust sich zu bewegen und fraß nur noch wenig. Schließlich wurde er erlöst. Obwohl die Entscheidung dazu im Sinne des Tieres getroffen wurde, um ihm weitere Qualen zu ersparen, ließen die Tierpfleger die Köpfe hängen. „Das geht einem schon sehr nahe, sich von einem so langjährigen Bewohner des Tierparks trennen zu müssen“, sagt Gert Emmrich.

Im 17. Jahrhundert waren Luchse in Deutschland weit verbreitet, im 19. Jahrhundert ausgerottet. Dank der Auswilderungsprogramme zum Beispiel im Harz gibt es sie wieder in größeren zusammenhängenden Waldgebieten. Einen Luchs in freier Wildbahn anzutreffen, ist eher unwahrscheinlich. Die scheuen Katzen sind Einzelgänger und meiden Menschen.

Das Pärchen im Tierpark Weißwasser hatte sechs Würfe mit je zwei Jungtieren, die der Zoo an andere Einrichtungen abgegeben hat. Das letzte Luchsbaby war 2008 zu bestaunen. Wenn die Katze das Zeitliche gesegnet hat, möchte Gert Emmrich mit Jungtieren neu beginnen. „Wir haben ein Angebot des Europäischen Zuchtbuchs, ob wir mitmachen wollen“, sagt der Tierparkchef. Über das EZB werden Nachzuchten streng geregelt. So kann für Zoos wie für Auswilderungsprogramme vorab geklärt werden, welche Tiere zusammen passen.

Luchse sind wie alle Katzen Fleischfresser. Im Tierpark bekommen sie Kleintiere wie Küken und Meerschweinchen oder auch Muskelfleisch vom Rind. „Es sieht schon wild aus, wenn die Federn herumfliegen. Nicht alle Besucher finden es nett, wenn da Küken liegen. Aber das ist der Lauf der Natur“, erklärt Gert Emmrich.

Katzen an sich sind nicht die großen Marschierer. Die Luchs-Dame im Tierpark Weißwasser liegt mit zunehmendem Alter lieber auf der faulen Haut, beobachtet bisweilen die Besucher. „Die Katze in Narkose zu legen, nur um zu schauen, ob sie womöglich eine Alterserkrankung hat, das kommt für uns nicht infrage“, sagt der Tierparkchef. Es wäre viel zu viel Stress für das Tier. Außerdem macht der Luchs trotz seines Alters noch einen fitten Eindruck, so Gert Emmrich.

Tierpark Weißwasser, Teichstraße 56. Geöffnet ist in der Saison täglich 9 bis 18 Uhr. Telefon: 03576 208366.

www.tierpark-weisswasser.de

