Sieg für René Reinert am Hungaroring

René Reinert stemmt nach dem Sieg im vierten Lauf in Ungarn den Siegerpokal nach oben. Es war sein zweiter Podestplatz am vergangenen Wochenende. Foto: Reinert-Racing

Vor 34 000 Zuschauern fand auf dem Hungaroring nahe Budapest bei hochsommerlichem Wetter mit Temperaturen von 33 Grad und beinahe 60 Grad heißem Asphalt der zweite Lauf zur FIA European Truck Racing Championship statt. Für Man-Pilot René Reinert und das Team „REINERT Adventure“, das Reinert mit seinem Markenkollegen Sascha Lenz bildet, war es ein überaus erfolgreiches Rennwochenende.

Das war am Sonnabendmorgen noch nicht abzusehen. In der SuperPole der Top-Ten langte es für Reinert zum neunten Startplatz. Im anschließenden Rennen überstand der Man-Pilot einige Crashs um ihn herum ziemlich unbeschadet und passierte schließlich die Ziellinie an vierter Position. Anschließend erhielt er jedoch wegen Overspeed eine Zehn-Sekunden-Strafe und fiel auf den sechsten Platz zurück. Das Rennen gewann der vierfache Champion Jochen Hahn (Iveco). Im zweiten Tagesrennen stand René Reinert infolge der umgekehrten Startreihenfolge auf dem dritten Startplatz, die Pole hatte der tschechische Titelverteidiger Adam Lacko (Freightliner). Der Lausitzer klemmte sich schon am Start an die Stoßstange des Polesetters und passierte so letztendlich ungefährdet an zweiter Position die Ziellinie – der erste Podiumsplatz für René in dieser Saison.

Der Sonntag verlief anfangs erneut nicht unbedingt wunschgemäß. Im ersten Rennen wurde Reinert schon anfangs in harte Gerangel verwickelt, überstand diese dann doch noch relativ gut und kam schließlich an siebenter Position ins Ziel. Sieger des Rennens war abermals Jochen Hahn. Im Schlussrennen standen Sascha Lenz auf der Pole, René Reinert auf Platz zwei. Seite an Seite fuhren die beiden Teamkollegen ein Großteil der ersten Runde nebeneinander her, wobei der Polesetter meistens die Nase knapp vorn hatte. Dann jedoch unterlief Reinerts jungem Kollegen ein kleiner Fauxpas, der Lausitzer zog sofort vorbei und übernahm die Führung. Anschließend setzte sich das „Reinert-Adventure“-Duo von den Verfolgern ab und fuhr einem klaren Doppelsieg entgegen, Reinerts erstem Sieg in dieser Saison. In der Teammeisterschaft liegt „REINERT Adventure“ hinter dem Iveco-Team klar auf dem zweiten Platz.

Der dritte Lauf zur FIA European Truck Racing Championship findet vom 29. Juni bis zum 1. Juli am Nürburgring statt. (ra)

