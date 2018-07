Sieben gute Fakten zum Küssen

Patrick Swayze und Jennifer Grey kommen sich in Dirty Dancing beim Tanzen näher. Den längsten Filmkuss schafften die beiden aber nicht. Den gab es in dem Film „Kids in America“. Er dauerte fünf Minuten und 43 Sekunden. Foto: Splendor Films

Heute schon ein Küsschen bekommen? Dann ist ja gut. Denn wer wenig küsst, bekommt nicht nur schneller Falten, sondern ist auch sonst oft schlechter drauf. Und für die Liebe sind Küsse ohnehin unentbehrlich – für manche Forscher sogar wichtiger als Sex. „Wenn ein Paar aufhört zu küssen, sind sie innerlich schon dabei, sich zu trennen“, sagt der Berliner Psychologe und Buchautor Wolfgang Krüger. Neun Fakten rund ums Küssen:

Die Menschwerdung

Wahrscheinlich küsst die Menschheit schon seit Urzeiten. Der Anfang in der Evolutionsgeschichte klingt allerdings eher unromantisch. Küssen diente vor allem der Weitergabe zerkleinerter Nahrung an Kinder, die noch nicht selbst kauen konnten.

Tierische Knutscher

Ist die Freude am Küssen den Menschen vorbehalten? „Es gibt Affen und sogar Fische, die sich küssen“, berichtet Krüger. Wissenschaftler seien sich allerdings unsicher, ob das ein Liebesritual ist oder der gegenseitigen Fütterung dient.

Mehrmals täglich

Nach Umfragen verteilen die Deutschen im Durchschnitt täglich zwei bis drei Bussis. Mit 70 Jahren haben sie damit hochgerechnet 76 Tage lang geküsst. 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden soll nach einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde einer der längsten Küsse der Welt gedauert haben von einem thailändischen Paar.

Länger leben

Wer gern und oft küsst, ist laut Forschung glücklicher und lebt fünf Jahre länger. Küssen hat neben dem Wohlfühleffekt offenbar auch Vorteile für die Gesundheit. Die Pulsfrequenz steigt und der Stoffwechsel verbessert sich. Vielküsser könnten dadurch weniger anfällig für Bluthochdruck und Depressionen sein. Der ausgetauschte Speichel soll gut für das Immunsystem und die Zähne sein, weil antimikrobielle Enzyme Karies und Parodontose vorbeugen. Küsser trainieren 38 Muskeln im Gesicht, im Mund und am Kiefer und straffen so ihre Haut. Und ein leidenschaftlicher Kuss gibt aus wissenschaftlicher Sicht den gleichen Kick wie 25 Gramm Schokolade – mit einem Vorteil: Er macht nicht dick.

Verschiedene Arten

US-Wissenschaftler haben weltweit Traditionen untersucht und festgestellt, dass der romantische Kuss nur in rund der Hälfte der Kulturen (46 Prozent) üblich ist. Es gibt Bruderküsse wie in Osteuropa. Und es gibt Politikerküsse. Zudem setzen sich Wangenküsschen als Begrüßungsritual bei jungen Leuten in Deutschland immer weiter durch. Außerdem legen rund zwei Drittel aller Küsser ihren Kopf nach rechts.

Intimer als Sex

Und wann ist es ein guter Kuss in Sachen Liebe? „Man muss spüren, was dem anderen gefällt, seine sinnlichen Botschaften aufnehmen, quasi mit ihm reden.“ Küsse seien Gespräche der Lippen und der Zunge. „Es ist der sinnlichste und intimste körperliche Austausch, den wir kennen“, ergänzt er. „Sex kann distanziert sein, aber intensive Küsse sind immer eine sehr intime Form der Annäherung.“ Die Angst vorm Küssen heißt übrigens Philemaphobie.

Die besten Stellen

Papst Franziskus dürfte einer der wenigen Menschen sein, der gelegentlich Füße küsst. In unserem Kulturkreis werden solche Berührungen nicht gemocht, zumindest nicht, wenn sie als Liebkosung gemeint sind. Weder Frauen noch Männer finden Küsse auf ihre Füße angenehm, hat eine Umfrage von Parship ergeben.

Die Befragten gaben an, am liebsten auf den Mund geküsst zu werden, Männer mit 87 Prozent sogar noch mehr als Frauen

(84 Prozent). 35 Prozent der Frauen finden es schön, auf den Hals geküsst zu werden. Jede Vierte mag zärtliche Küsse im Nacken, Männer (13 Prozent) eher nicht. Küsse auf die Wange sind auch okay (gesamt 14 Prozent), aber das Ohr ist überschätzt (7 Prozent). Lippen weg von Hand und Po! Sie sind im Ranking der beliebtesten Kuss-Stellen neben Beinen und Füßen die absoluten Durchfaller. (dpa/rnw/ sp)

