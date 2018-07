Shoppingfieber mit dem Handy filmen Bei einem Handyfilm-Wettbewerb sollen Schüler zeigen, was die Bahnhofstraße zu bieten hat.

Im ersten eingereichten Video wird nach einem Bikini gesucht. © N. Wollrad

Radebeul. Zwei Mädchen machen die Bahnhofstraße zu ihrer Shoppingmeile. Zuerst wird in der Buchhandlung Sauermann gestöbert, danach lassen sich die Schülerinnen im Reisebüro Wintraken zum nächsten Urlaubsziel beraten. Die kleine Verschnaufpause wird mit der Erfrischung von Jannys-Eis versüßt, bevor es weiter zum nächsten Geschäft geht. In dem zwölfminütigen Youtube-Video erhält der Zuschauer einen Einblick in die Läden-Lieblinge der Jugendlichen und erfährt, dass man auch mit knappem Geldbeutel regional einkaufen kann.

Der Film ist der Erste, welcher im Rahmen eines Wettbewerbs bei Youtube hochgeladen wurde. Zu diesem ruft die Stadt alle kleinen und großen Ferienkinder in Radebeul auf. Das Thema: Einkaufen im Sanierungsgebiet, speziell auf der Bahnhofstraße in Radebeul-West. Auch wird nach lokalen Besonderheiten und Unterschieden zu großen Einkaufszentren, wie zum Beispiel dem Elbepark gefragt.

Die Teilnahme am Wettbewerb ermöglicht den Gewinn eines 100-Euro-Radebeul-Geschenkgutscheins. Jeder der mitmachen möchte, muss ein drei- bis fünfminütiges Video einreichen. Die Händler der Einkaufsstraße sind über das Projekt informiert und zur tatkräftigen Unterstützung der Hobby-Regisseure bereit. (SZ)

Alle Filme sind auf Youtube zu veröffentlichen und der Link mit einer kurzen Erklärung, einem Kontakt, Namen und Alter bis zum 15. August an leitstelle@radebeul.de zu senden.

