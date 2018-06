SGD-Fans randalieren in Aue Am Rande des Auswärtsspiels zerstörten Anhänger der Schwarz-Gelben unter anderem Sanitäranlagen im Gästebereich. Der Verein kommt für den Schaden auf – und bittet um Hilfe bei der Tätersuche.

Die bislang unbekannten Stadionbesucher tobten sich auf den Toiletten im Gästebereich aus. © Symbolbild: André Braun

Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden wird die Kosten für den durch einen Teil seiner Anhänger verursachten Vandalismusschaden beim Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag beim FC Erzgebirge Aue in voller Höhe begleichen. Das teilte der Verein aus der Elbestadt am Montag mit.

„Wir werden den entstandenen Schaden in kompletter Höhe übernehmen und zusammen mit den Auer Verantwortlichen und der Polizei alles in unserer Macht stehende tun, um die Täterermittlung in vollem Umfang zu unterstützen“, erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born in einer Vereinsmitteilung.

Am Rande des 90. Sachsen-Derbys es zu Sachbeschädigungen im Gästebereich. Unter anderem wurden auf den Gästetoiletten Waschbecken, Toiletten und Türen zerstört, es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. „Daher bitten wir unsere Fans, die mit beim Auswärtsspiel in Aue waren und diese Szenerie beobachtet haben, um entsprechende Fotos und Videos sowie weitere Hinweise, die zur Identifikation dieser Randalierer führen könnten“, bat Born um Mithilfe.

Links zum Thema Retter in der Not

Das Spiel zwischen den beiden Klubs endete 0:0. Vereinssprecher Henry Buschmann spricht im Nachgang von einem „leidenschaftlichen, stimmungsvollen und friedlichen Sachsenderby“. Eine Minderheit der Gästefans, so Buschmann, trübte das positive Bild durch ihr Verhalten. (dpa/SZ)

zur Startseite

Artikelempfehlung SGD-Fans randalieren in Aue Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden wird die Kosten für den durch einen Teil seiner Anhänger verursachten Vandalismusschaden beim Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag beim FC Erzgebirge Aue in voller Höhe begleichen. Das teilte der Verein aus der Elbestadt am Montag mit. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/sgd-fans-randalieren-in-aue-3931845.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: