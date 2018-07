Schwer verletzt nach Pkw-Überschlag Ein heftiger Verkehrsunfall passierte am Wochenende. Die Polizei hat einen Verdacht.

Symbolbild © Patrick Seeger / dpa

Glashütte. Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw VW Fox wurde am Sonnabend kurz nach Mitternacht bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei informiert, war er gegen 1.10 Uhr auf der Kreisstraße von Cunnersdorf in Richtung Reinhardtsgrimma unterwegs. Dabei kam er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Der junge Mann verletzte sich dabei schwer, konnte sich aber noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben Anhaltspunkte dafür, dass der 21-Jährige sein Fahrzeug führte, obwohl er vermutlich erheblich unter Einfluss von Alkohol stand. Eine erste Prüfung mit einem Atemalkoholtest sei jedoch nicht möglich gewesen. Die Polizei ermittelt. (SZ)

