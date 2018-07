Schulsanierung verschiebt sich Die Fördermittel wurden nicht bewilligt. Jetzt hofft die Gemeinde auf Geld aus einem anderen Fördertopf.

Muss brandschutztechnisch saniert werden – die Grundschule Ragewitz. © Sebastian Schultz

Stauchitz. Die Grundschule in Ragewitz muss dringend saniert und vor allem brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Geplant war, dass die Arbeiten im April beginnen und nach den Sommerferien abgeschlossen sind. Während der Arbeiten sollte ein Teil der 130 Schülerinnen und Schüler im angrenzenden Hortgebäude unterrichtet werden, ein anderer Teil in der ehemaligen Grundschule in Stauchitz. Doch in der Schule tut sich nichts.

Der Grund: Die Fördermittel wurden nicht bewilligt, wie Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) mitteilte.

Die Gemeinde hatte Fördermittel aus dem Programm „Vitale Ortskerne“ beantragt. Nun soll ein anderer Fördertopf angezapft werden. Das Geld soll aus dem Leader-Programm der Lommatzscher Pflege kommen. Das bedeutet, dass die Arbeiten, wenn es denn Fördergeld gibt, frühestens Anfang nächsten Jahres beginnen könnten. „Es gab Gespräche, wir sind sehr zuversichtlich“, so der Bürgermeister. Entschieden werde über den Fördermittelantrag am 13. August. Hier könnten 80 Prozent der Kosten gefördert werden. Im vorherigen Programm wären es nur 75 Prozent gewesen.

Gibt es erneut keine Fördermittel, könnten die Umbauarbeiten nicht durchgeführt werden. Dann droht allerdings die Schließung der Schule. Allein kann Stauchitz den Umbau nicht finanzieren. Die Kosten werden auf rund 930 000 Euro geschätzt.

