Schüler trommeln mit der Kiste Die angehenden Erzieher haben die Instrumente selbst zusammengeschraubt. Das ist doppelt hilfreich.

Der Workshopleiter und Percussionslehrer Axel Schüler (vorn) zeigt den angehenden Erziehern nicht nur, wie man die Cajons zusammenschraubt. © André Braun

Döbeln. Manchen der jungen Frauen und Männer sieht man an, dass es für sie eine eher ungewohnte Arbeit ist. Sie stehen in der Holzwerkstatt des Beruflichen Schulzentrums und schrauben große Holzkästen zusammen, die sich erst auf den zweiten Blick als Musikinstrumente zu erkennen geben. Es sind sogenannte Cajons, Kistentrommeln, die aus Peru den Weg nach Europa gefunden haben. Und die da schrauben, sind angehende Erzieher im ersten Ausbildungsjahr. „Das ist eine preiswerte Variante des Schlagzeugs“, sagte Sandra Möller, Musiklehrerin an der Berufsschule. Die Idee, die Cajons zu bauen, ist im Musikunterricht entwickelt worden. Die Instrumente sollen im Unterricht eingesetzt werden. „Das sind 15 Stück, ein halber Klassensatz“, so die Musiklehrerin. Gleichzeitig sollten die Schüler auch etwas lernen, das sie später in ihrem Beruf bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen anwenden können: den Bau eines Musikinstruments und seinen Einsatz. „Die Cajons kann man verwenden, um bei Kindern ein Rhythmusgefühl auszubilden und das Gehör zu erziehen“, sagte Sandra Möller. Damit die Arbeiten später auch in den Jugendklubs ausgeführt werden können, seien Maschinen weitgehend weggelassen worden. Zu diesem handwerklichen Teil gehörte auch noch ein musikalischer. Der Musiker Axel Schüler brachte den angehenden Erziehern den Umgang mit den Kistentrommeln bei.

zur Startseite