Schreck für die Olsenbande Egon hat sich schwer verletzt. Trotzdem zieht er beim Bautzener Theatersommer noch einmal durch. Ab Mittwoch greift Plan B.

Egon Olsen steht meist mit einem Bein im Gefängnis – und mit beiden auf der Bühne beim Bautzener Theatersommer. Doch ein Unfall setzte ihn am Wochenende außer Gefecht. Er zog trotzdem noch eine Vorstellung durch – im Rollstuhl. © Theater

Bautzen. Egon hat immer einen Plan – aber auch reichlich Erfahrung damit, dass was dazwischen kommt und sein Coup eben nicht so endet, wie er ihn ausgetüftelt hat. Von den jähen Wendungen leben die Geschichten um die Olsenbande, die als Film und auch als Theaterstück das Publikum begeistern. Doch am Wochenende wurden die Pläne für den dritten Olsenbanden-Coup beim Bautzener Theatersommer ganz real durchkreuzt – ohne Zutun von Egons Gegenspieler Bang Johansen. Und so erlebte die Olsenbande eine ungeplante Weltpremiere: Egon Olsen auf Rädern, wie es Intendant Lutz Hillmann vor der Vorstellung am Sonntagabend verkündete.

Im Gefängnistransporter oder im dicken, von Kompagnon Benny gesteuerten Schlitten ist der Chef des dänischen Gaunertrios ja öfter mal zu sehen. Aber im Rollstuhl sitzend? Sich nach Rückschlägen nicht unterkriegen lassen – diese Maxime Egon Olsens hat Darsteller Olaf Hais am Sonntag in besonderer Weise umgesetzt und seine Mitstreiter kurzerhand vom Rollstuhl aus dirigiert. Und damit für die mehr als 1 000 Zuschauer einen vergnüglichen Theaterabend gerettet.

Dabei war die Vorstellung am Abend zuvor für ihn schmerzhaft zu Ende gegangen. Kurz vorm Ende hatte er sich in einer Szene irgendwie das Bein verdreht. Am Sonntag ist dann klar: Auftreten geht nicht. Also jedenfalls das Bein auf den Boden setzen und sich normal bewegen. Für die Theatermannschaft ist guter Rat teuer. Hat Egon oder in diesem Fall Theaterchef Lutz Hillmann einen Plan?

Dass mal jemand ausfällt und kurzfristig ersetzt werden muss , ist ja im Theater nicht ungewöhnlich. „Bei Stücken, die im Haus laufen, ist das meist nicht so ein großes Problem. Da gibt es eigentlich immer noch jemanden, der einspringen kann“, sagt Marketingchefin Gabriele Suschke. Aber beim Theatersommer sind ja ohnehin schon alle Schauspieler, zum Teil in mehreren Rollen, verplant. Und als Hauptfigur ist Egon fast ständig auf der Bühne. Was also tun? Nach der Krisensitzung am Sonntagvormittag steht fest: Es wird gespielt. Eilig wird ein Rollstuhl aus dem Theaterfundus geholt und die neue Situation geprobt. Egon kann ja nun im Bühnenbild keine Stufen mehr überwinden. Dafür übernimmt Jürgen Schlegel, der stets als Komparse in mehreren kleineren Rollen beim Theatersommer mitwirkt, die wichtige Aufgabe des Rollstuhlschiebens. Und auch die Mitspieler fassen in diversen Szenen mit an, um Egon samt Rollstuhl an den Ort des Geschehens zu bugsieren. „Für Schauspieler ist das eine enorme Herausforderung“, weiß Gabriele Suschke. „Sie merken sich ihre Textpassagen ja normalerweise auch anhand der Bewegungsabläufe auf der Bühne.“ Eine plötzliche Umstellung erfordere von allen höchste Konzentration. Am Ende meistern alle Beteiligten die Situation mit Bravour. Das Publikum dankt – allen voran Olaf Hais als Egon – zum Schlussapplaus mit stehenden Ovationen.

Lösung gefunden

Bis zum Ende des Theatersommers – es sind gerade 17 von 35 geplanten Vorstellungen gespielt – geht das aber nicht so weiter. „Wir haben einen Plan B“, verrät Suschke. Da sich erst noch zeigen muss, wie schlimm Olaf Hais’ Verletzung tatsächlich ist und wie lange er demzufolge ausfallen wird, wird eilig nach einem Ersatz gesucht. „Denn wir wollen und können nicht absagen“, sagt Gabriele Suschke mit Blick auf tausende bereits verkaufte Karten.

Schon am Montagvormittag steht fest: Es ist ein neuer Egon gefunden. Als Gast wird Andreas Pannach vom Mittelsächsischen Theater einspringen. „Wir haben Glück im Unglück“, sagt Suschke. Zwei Tage sind Anfang der Woche ohnehin vorstellungsfrei, so bleibt etwas Luft zum Textlernen und Proben. Am Mittwoch wird dann erstmals Andreas Pannach als Egon zu erleben sein. Der Schauspieler ist seit 1985 am Theater in Freiberg. Die Gesten von Egon Olsen hat er wahrscheinlich noch drauf. Denn in die Rolle schlüpfte er erst im vorigen Sommer in dem Stück „Die Olsenbande dreht durch“. Das lief auch am Bautzener Theater megaerfolgreich, zwischen 1998 und 2012 ging es 133 Mal im großen Haus über die Bühne. In Freiberg wurde es im vorigen Sommer im Schlosshof gezeigt.

Nun heißt es also Daumendrücken, damit dieser Coup auf der Ortenburg aufgeht. Und ein mächtig gewaltiges Dankeschön an Olaf Hais und gute Besserung!

Das Stück „Die Olsenbande hebt ab“ läuft noch bis 22. Juli auf der Ortenburg. Außer für kommenden Freitag und Sonnabend sind für alle Vorstellungen noch Karten zu haben, 03591 584225, www.theater-bautzen.de

