Schon wieder Einbruch in der Bäckerei Bereits vor zwei Wochen wurde das Geschäft in Prausitz heimgesucht. In der Gemeinde häufen sich Straftaten auffällig.

Da war die Welt noch in Ordnung: Peggy Krauße eröffnet am 27. März vorigen Jahres die Filiale der Riesaer Bäckerei in Prausitz im ehemaligen Gasthof „Zur Dorfheimat“ . Inzwischen wurde dort zweimal kurz hintereinander eingebrochen. © Sebastian Schultz

Hirschstein. Als die Bäckereiverkäuferin am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr an der Filiale der Riesaer Bäckerei Krauße in Prausitz ankam, ahnte sie es schon: Erneut hatten Einbrecher das Geschäft heimgesucht. Ein Fenster des ehemaligen Gasthofes „Dorfheimat“ war zerstört, die Geschäftsräume waren durchwühlt worden. Die unbekannten Täter hatten Geld sowie Briefmarken gestohlen.

Bereits vor drei Wochen gab es einen Einbruch in der Bäckereifiliale, die erst im März vorigen Jahres in dem früheren Gasthof eröffnet wurde. Auch damals wurden Geld und Briefmarken gestohlen. Mit dem jetzigen Vorfall setzt sich eine Serie von Einbrüchen und Diebstählen fort, die sich in jüngster Vergangenheit in der Gemeinde Hirschstein ereigneten. So sprengten Unbekannte in der Nacht vom 16. zum 17. Juni in Heyda einen Zigarettenautomaten. Die Diebe nahmen Geld und Zigaretten mit. Ende Juni schließlich wurde die geschlossene Gaststätte „Waldblick“ in Neuhirschstein von Einbrechern heimgesucht. Aufgehebelt. Die Täter durchsuchten wie in Prausitz die Räume und stahlen Getränke im Wert von etwa 20 Euro. Es entstand Sachschaden von etwa 800 Euro.

Gibt es zwischen diesen Taten Zusammenhänge, ist in der Gemeinde eine Bande unterwegs? Die Polizei ermittel auch in dieser Richtung, bisher gebe es aber noch keine Erkenntnisse, war von der Polizeidirektion Dresden zu erfahren. Möglicherweise handelt es sich auch um die gleiche Tätergruppe, die bis vor einiger Zeit in Stauchitz aktiv war. In einen Blumenladen, in dem es auch eine Postfiliale gab, wurde in wenigen Monaten siebenmal eingebrochen.

Die bislang letzte Straftat geschah am 3. Januar dieses Jahres. Allerdings waren die Täter damals wesentlich rabiater. Sie hatten einen Tresor aus der Verankerung gerissen und mitgenommen. Sie sollen rund 5 000 Euro in Form von Briefmarken und Bargeld erbeutet haben. Damals wurden die Einbrecher offenbar gestört, konnten aber samt ihrer Beute fliehen. Offenbar war ihnen die Polizei dicht auf den Fersen. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert. Als sie eintrafen, sahen sie am Einkaufszentrum einen Mann. Er stand an einem Auto, rannte sofort weg, als er die Polizisten sah, konnte zu Fuß samt Beute fliehen.

Der Blumenladen ist innerhalb des Ortes umgezogen. An dem neuen Standort gab es seitdem keine Einbrüche. Zogen die Täter also weiter ins benachbarte Hirschstein? „Es war die gleiche Vorgehensweise, man kann da schon Sorge haben“, sagt der Hirschsteiner Bürgermeister Conrad Seifert (CDU). Die zahlreichen Einbrüche der letzten Zeit ärgern ihn, vor allem auch deshalb, weil die Bäckereifiliale in Prausitz eine Erfolgsgeschichte sei. Sie werde sehr gut angenommen, gerade erst wurde in das Gebäude nun auch das versprochene Lesecafé eingerichtet. Er hoffe sehr, dass die Riesaer Bäckerei trotz der Einbrüche ihre Filiale in Prausitz weiter betreibe. „Wir hätten sie gerne weiter hier. Deshalb werden wir als Eigentümer des Gebäudes jetzt bauliche Veränderungen vornehmen, um besser vor Einbrechern gewappnet zu sein“, sagt er.

Vermutet wird, dass es sich in allen Fällen bei den Tätern um Drogenabhängige handelt, die sich durch die Einbrüche Geld für neue Drogen besorgen wollen. Auch Briefmarken sind in der Szene ein beliebtes Tauschmittel. Konkrete Hinweise hat die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht.

