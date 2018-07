Schnelle Baustellen sind gute Baustellen

Thomas Staudt © Wolfgang Wittchen

Dass die Sperrung der Jänkendorfer Kreuzung nicht nur zu Einschränkungen für Pendler von und nach Niesky und für den Durchgangsverkehr führen würde, sondern auch zu einem Umsatzrückgang insbesondere bei Betrieben und Händlern an der Görlitzer Straße, die selbst eine geraume Zeit gesperrt war, war zu erwarten. Wenn Autofahrer nicht mehr an der Tankstelle halten können, weil eine Baustelle den Weg versperrt, füllen sie ihren Tank eben woanders. Und warum extra in den Supermarkt im Gewerbegebiet fahren, wenn man anschließend einen Umweg in Kauf nehmen muss? Es gibt doch Alternativen.

Länger dauernde Baustellen in Innenstädten oder kunden- bzw. besucherstarken Vierteln sind fast immer gleichbedeutend mit einem Rückgang des Umsatzes. Korrekturen, durch Hinweistafeln oder die Einrichtung eines Baubüros, können möglich sein. Vermeiden lassen sich die finanziellen Einbußen aber kaum. Kritisch wird es dann, wenn Unternehmen, Geschäfte oder Betriebe durch fehlende Einnahmen an den Rand ihrer Existenzen gedrängt werden.

Hier sind weitreichende Absprachen erforderlich, wie sie durch die Deutsche Bahn bei der Sperrung der Muskauer Straße getroffen wurden. Nur so konnte der Warenverkehr für den Waggon- und den Stahl- und Brückenbau gewährleistet werden. Für Firmen, für die es keine Lösungen gab, ist das kein Trost. Aber der hilft auch nicht weiter. Nur eine schnelle Abwicklung des jeweiligen Bauprojekts, verbunden mit einer zügigen Freigabe der gesperrten Straßen. Das können die beiden Großbaustellen an der Muskauer Straße und an der Jänkendorfer Kreuzung allemal für sich in Anspruch nehmen.

