Gerichtsbericht Schlüpferklau im Waschkeller Ein Wilsdruffer steht jetzt vor Gericht, weil er Unterwäsche der Frau eines Nachbarn gestohlen haben soll. Und nicht nur das.

Immer wieder wurde einer Wilsdrufferin Unterwäsche aus dem Waschkeller eines Mietshauses gestohlen. Nun ist ein Nachbar, der ihr womöglich sogar nachstellte, angeklagt worden. © picture alliance / dpa

Dippoldiswalde/ Wilsdruff. Der schwarze Tanga-Slip war weg, die Socken und das Nachthemd ebenfalls. Auch der BH der adretten 45-Jährigen aus Wilsdruff verschwand aus der Waschmaschine. Gleich mehrere Male zwischen Dezember 2016 und Januar sowie im Juni 2017 wurden die Frau in einem Gemeinschaftswaschraum im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Dresdner Straße bestohlen.

Doch wo war die Unterwäsche abgeblieben? Die Küchenhilfe hat einen Verdacht. Womöglich war ein Nachbar ihres Mannes der Schlüpferdieb. Der 38-jährige Industriemechaniker hätte ihr oft nachgestellt und Slips, BH und Socken gestohlen – direkt aus der Waschmaschine. Deshalb wurde der Wilsdruffer am Mittwoch am Amtsgericht Dippoldiswalde angeklagt. Der Deutsche wehrt sich gegen die Anschuldigungen. Zu den Vorwürfen schweigt er allerdings.

So muss das Gericht klären, ob er der Schlüpferdieb ist. Mehrere Indizien sprechen dafür. So soll der Angeklagte der Frau immer wieder aufgelauert haben – mal in einem der beiden Waschräume, in dem ihre, aber nicht seine Waschmaschine stand, mal im Treppenhaus. Er habe ihr ständig die Tür aufgehalten, machte ihr immerzu Komplimente. Und schenkte ihr Strümpfe.

„Auch beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Fleischer stand er plötzlich da“, sagt die Frau vor Gericht. „Ich hatte ständig das Gefühl, beobachtet zu werden.“ Mit der Zeit bekam sie es mit der Angst zu tun. Und dann verschwand auch ihre Unterwäsche.

Die zweifache Mutter lebt von ihrem Mann getrennt. Beide sagen aber, dass sie es noch mal miteinander versuchen wollen. Die Frau wohnt nur 200 Meter entfernt, sie besucht ihren Partner regelmäßig. Doch egal, ob sie von Arbeit kam. Egal, ob sie im Treppenhaus war: „Immer war er da“, erklärt die 45-Jährige und meint den Angeklagten. Einmal hätte dieser sich sogar bei ihr in einem Brief entschuldigt – er wolle ein „besseres Miteinander“ im Haus.

Auch diesen Brief legte sie der Polizei vor. Nachdem die Frau mehrmals ihren Verdacht geäußert hatte, wurde die Wohnung des 38-Jährigen im Juni 2017 durchsucht. Im Schlafzimmer fanden Beamte einen Beutel voll mit einer ihnen zufolge „großen Anzahl“ an Damenunterwäsche. Auch Socken, Strapse und Frauenturnschuhe waren dabei. Mehrere Sachen hatte die Geschädigte gleich als ihre eigenen identifiziert. Socken von dort passten zu Socken, die sie zuvor bei der Polizei vorgelegt hatte.

Vor Gericht wurde die schlanke 45-Jährige noch mit Fotos von Fundstücken konfrontiert und entdeckte dabei ein paar hellblauer Turnschuhe, die irgendwann mal aus dem Hausflur verschwunden waren.

Doch war der Nachbar wirklich der Dieb? Bei der Verteidigung wurden Zweifel laut, ob es sich bei den gefundenen Socken, Schuhen und Slips um Sachen der Frau handele. Schließlich seien Schuhe und Kleider in unterschiedlichen Größen gefunden worden. „Ich kaufe Sachen in verschiedenen Größen“, erklärt die Wilsdrufferin.

Den Ermittlern habe der Angeklagte gesagt, er bewahre die Sachen für eine Bekannte auf. War das womöglich dieselbe Bekannte, für die die Geschädigte mal Stiefel im Internet bestellen sollte? „Das hat er mich in einem Brief gefragt“, sagt die Wilsdrufferin, deren eigene Winterstiefel kurz davor gestohlen worden seien.

Auch Stiefel von ihrem Mann waren mal weg und tauchten wieder auf. Das Gericht regte an, DNA-Spuren abzugleichen. Auch sollen noch einige Fundstücke aus der Wohnung des Angeklagten der Frau gezeigt werden. Daher wurde der Prozess vertagt. Er wird noch im Juli fortgesetzt.

