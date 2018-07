Schlosspark Oppach ist gesperrt Wegen des maroden Baumbestandes bestehen sicherheitsrechtliche Bedenken. Wann wieder geöffnet wird, ist unklar.

© Toni Lehder

Oppach. Das Betreten des Schlossparkes in Oppach ist derzeit nicht erlaubt. Mehrere Schilder an den Eingängen des Geländes weisen darauf hin. „Die Entscheidung zur Sperrung des Areals mussten wir leider im Interesse der allgemeinen Sicherheit treffen“, sagt die Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos). Die Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz hatte die Gemeindeverwaltung Oppach nach einer Besichtigung des Geländes darauf hingewiesen, dass wegen des maroden Baumbestandes sicherheitsrechtliche Bedenken für den Besucherverkehr bestehen. An vielen Bäumen befinden sich abgestorbene Äste und jede Menge Totholz. Vor allem bei Wind könnte das abbrechen und herabstürzen und möglicherweise Spaziergänger verletzen. Dem will die Gemeindeverwaltung keine Besucher aussetzen und schloss den Park.

Die Gemeindeverwaltung prüft derzeit, welche Schritte demnächst getan werden müssen, um den Schlosspark wieder für Besucher zugänglich zu machen. Was genau unternommen wird und wann der Park für Besucher wieder offen sein wird, kann die Bürgermeisterin derzeit noch nicht genau sagen. (SZ/gla)

