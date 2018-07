WM-Kolumne „Sdrasdwutje!“ Schlaflos im Kiez Nach den Spielen ist für mich noch lange nicht Schluss. Doch das bekomme ich nun zu spüren.

Ich bin fertig. Fertig vom Zugucken. Obwohl ich in den vergangenen Tagen keinen Meter über Normal gelaufen oder gar gerannt bin, hat mein Körper das vorläufige Maximum möglicher Erschöpfung erreicht. Und das im Sitzen – die WM hat mich fest im Griff. Nach jedem Spiel fühle ich mich, als käme auch ich gerade vom Platz. Auch Samstagabend schnellt mein Puls beim Spiel Russland gegen Kroatien wieder in ungeahnte Höhen angesichts dessen, was da vor mir auf der Leinwand rollt, rennt und trifft – oder eben nicht.

Als der Krimi nach über zwei Stunden endlich vorbei ist, bin ich vollgepumpt mit Adrenalin und weiß nicht, ob ich mich für das kleine Kroatien freuen oder mit den Russen trauern soll.

Es wäre klug, jetzt einfach mal drei Runden im Kiez joggen zu gehen. Stattdessen bleibe ich sitzen und lausche Interviews und Expertenmeinungen. Selbst als die Experten längst schlafen gegangen sind, hänge ich immer noch vorm Laptop und schaue Spielszenen aus ungezählten Kameraperspektiven, denn das Internet schläft gottlob nie. Kein Wunder, dass ich tags darauf nur mit Mühe dem Impuls widerstehen kann, meinen Kopf auf die schwarzglänzende Tastatur vor mir zu legen. Wenn ich so weitermache, werde ich wohl das Finale schlicht und ergreifend verschlafen. Weil sich mein Körper dann ungefragt holt, was ihm seit dem 14. Juni am meisten fehlt: Schlaf.

Ich habe in den ersten Tagen der WM manche Kollegen belächelt, die sich während des Turniers Urlaubstage nehmen. Mittlerweile ist mir das Lachen vergangen. Liegt vermutlich auch an zu wenig Schlaf. Und weil ich bemerke: So blöd war die Idee gar nicht. Ausgeschlafen beim Finale – das hat sicher was.

Grit Bloß arbeitet für die Unternehmenskommunikation der DDV-Mediengruppe und schreibt Kurzgeschichten.

