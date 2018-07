Schirgiswalde erwartet internationale Gäste

Schirgiswalde. Die Kolpingsfamilie Schirgiswalde ist vom 2. bis zum 5. August Gastgeber der 51. Internationalen Kolping Friedenswanderung. „Angemeldet sind rund 280 Teilnehmer aus neun Ländern Europas“, berichtet Patric Jung vom Vorbereitungsteam. Untergebracht werden die Gäste in Hotels und Pensionen. Auf dem Programm stehen unter anderem zwei Wanderungen. „Da viele Friedenswanderer zum ersten mal in der Oberlausitz und einige erstmals in den neuen Bundesländern sein werden, wollen wir die Gelegenheit nutzen, unsere schöne Heimat zu zeigen“, sagt Patric Jung. Das Rahmenprogramm und die Versorgung der Teilnehmer finden in der Körse-Halle in Kirschau statt.

Für einige Aufgaben werden noch Helfer gesucht. Wer sich vorstellen kann, zum Beispiel Fahrdienste zu übernehmen, Gottesdienste und Andachten mit vorzubereiten, bei der Einrichtung der Körse-Halle zu helfen oder Wanderungen zu begleiten, wird gebeten, sich beim Vorbereitungsteam zu melden. Das Projekt der Friedenswanderung entstand aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und dem Gedanken der friedlichen Begegnung zwischen den Nationen in Europa. Die erste Veranstaltung fand 1968 statt. (SZ)

Kontakt zum Vorbereitungsteam über Peter Jungnitsch, Bauernstraße 29 in Schirgiswalde, 03592 33903.

www.friedenswanderung2018.de

