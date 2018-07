Schatten über Höhlen-Rettung Die thailändischen Jungen und ihr Trainer leben, doch ein Helfer ist tot: Der Taucher ist an Sauerstoffmangel gestorben. Es ist nicht der einzige Rückschlag.

Der Sarg mit dem Leichnam von Saman Gunan. © dpa

Das Drama um die in einer Höhle eingeschlossenen Jugendfußballer und ihren Trainer hat ein Todesopfer gefordert. Einer der Taucher, Saman Kunan (38), starb an Sauerstoffmangel, nachdem er mit einem Gefährten stundenlang volle Sauerstoffflaschen für die Retter in den Katakomben verteilt hatte.

Unklar war zunächst, warum dem ehemaligen Marinetaucher, der hauptberuflich Sicherheitschef am Internationalen Flughafen in Bangkok ist, der Sauerstoff ausging. Seine Atemluftflasche habe möglicherweise nicht richtig funktioniert, oder die Luft darin sei ausgegangen, hieß es. Nach seinem Tod wuchs die Sorge, dass auch die Atemluft für die eingeschlossenen Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren und ihren 21-jährigen Trainer knapp werden könnte.

Sechs Stunden bis zur Gruppe



Der Sauerstoffgehalt in der Höhlenkammer, in der sich die Gruppe befinde, liege aktuell bei rund 15 Prozent, betrage aber sonst rund 20 Prozent, sagte der an der Rettungsaktion beteiligte Armeegeneral Chalongchai Chaiyakam. Die Retter wollten daher Sauerstoff in die Höhlenkammer leiten, in der die Fußballmannschaft Zuflucht gefunden hat. Die geplante Leitung vom Höhleneingang bis zu der Kammer müsse rund 4,7 Kilometer lang sein, sagte der General weiter. Wie lange die Jungen noch ohne zusätzlichen Sauerstoff ausharren können, blieb offen. Die Bedingungen in der teils überfluteten und weit verzweigten Höhle bleiben derweil instabil. In Thailand herrscht derzeit Regenzeit, auch für Samstag sagten Meteorologen neue Regenfälle voraus. Sie könnten Bemühungen zunichte machen, den Wasserspiegel zu senken. Noch am Donnerstag hatte Gouverneur Narongsak Osottanakorn verkündet, die Retter würden alles daran setzen, Wasser aus den Höhlen in die Umgebung zu pumpen. Am Freitagmorgen lauteten seine Prioritäten: „Die wichtigste Aufgabe ist derzeit, Luft in die Gewölbe zu bekommen.“







Grafik größer anzeigen

Das von Rettungskräften und Behörden derzeit bevorzugte Szenario sieht vor, dass die Kinder in Begleitung von Rettungstauchern durch den überfluteten Teil der Höhle herausschwimmen. Dieses Manöver würde bei weiteren Regenfällen durch die schlechte Sicht unter Wasser massiv behindert. Außerdem, so kalkulierten entgegen aller Skepsis einige zuversichtliche Retter, könnten bisher nur zehn Jungen herausgelotst werden. Zwei Jungen und der Trainer gelten als schwach. Gegenwärtig braucht ein Taucher etwa fünf bis sechs Stunden, um bis zu der Grotte vorzudringen. Die gleiche Zeit wird für den Rückweg benötigt. Ein Problem sei auch die Temperatur des Wassers. Mit zwanzig Grad Celsius sei es kalt genug, um „sogar in Tauchanzügen zu frieren“, sagte der Däne Ivan Karadzic.

Experten loteten derweil an den Berghängen um die Höhle herum weiter Möglichkeiten aus, Löcher durch das Gesteinsmassiv zu bohren, um die Gruppe auf diese Weise herauszuholen. Doch war noch völlig unklar, wo eine geeignete Stelle sein könnte. Zudem wäre dies technisch ebenfalls eine große Herausforderung, denn auf Hunderten von Metern müsste durch Stein gebohrt werden.

Einladung zum WM-Finale

Der Fußball-Weltverband FIFA lud die Jugendfußballer und ihren Trainer für den Falle einer raschen Rettung zum WM-Finale am 15. Juli nach Moskau ein. „Falls sie, wie wir alle hoffen, in den kommenden Tagen wieder bei ihren Familien sind und ihre Gesundheit eine Reise erlaubt, wäre die FIFA sehr froh, sie als Gäste beim WM-Endspiel in Moskau“ begrüßen zu können, schrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Brief an den thailändischen Verband. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp übermittelte ihnen seine Grüße und besten Wünsche. „Bleibt stark und ihr wisst, wir sind bei euch“, sagte Klopp in einer am Freitag vom Sender CNN veröffentlichten Videobotschaft im Namen des ganzen Vereins. (mit dpa)

