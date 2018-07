Schachtstraße wird zur Baustelle Ab 10. September soll der noch unsanierte Abschnitt der Schachtstraße in Freital-Döhlen auf Vordermann gebracht werden.

© Symbolfoto: André Schulze

Freital. Der noch unsanierte Abschnitt der Schachtstraße zwischen Dresdner Straße und Toom-Baumarkt soll in diesem Jahr auf Vordermann gebracht werden. Nun hat die Stadt den Zeitplan dafür vorgelegt. Demnach sollen die Bauarbeiten am 10. September beginnen und Mitte Mai 2019 abgeschlossen sein. Während dieser Zeit ist die Schachtstraße voll gesperrt. Der Straßenbelag ist an einigen Stellen sehr uneben. Das soll sich nun nach den Bauarbeiten ändern. Wichtigeste Neuerung nach dem Ende der Arbeiten: Entlang der Schachtstraße wird ein Streifen zum Parken eingerichtet.

Teil des Projektes ist auch, dass eine Straße, die von der Schachtstraße zum Technologiezentrum abzweigt, ausgebaut und zur Anliegerstraße wird. Die Straße wurde während der Errichtung des Technologiezentrums als Baustraße genutzt und soll künftig als kurze Verbindung zwischen Technologiezentrum und Technologiepark dienen. (SZ/win)

