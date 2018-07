Schach dem Könige In Radebeul wird die Revolte versucht. Zumindest auf dem Spielbrett bei der Weltmeisterschaft der Senioren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Andreas Dueckstein ist mit 91 Jahren der älteste Teilnehmer der Mannschaftsweltmeisterschaft der Senioren. Der gebürtige Ungar spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Schach. © Norbert Millauer Andreas Dueckstein ist mit 91 Jahren der älteste Teilnehmer der Mannschaftsweltmeisterschaft der Senioren. Der gebürtige Ungar spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Schach.

So international wie derzeit geht es in Radebeul selten zu. Schachspieler aus 27 Ländern zelebrieren eine Woche lang das königliche Spiel.

Radebeul. Es gilt als Sportart, obwohl sich bei der Ausübung des Schachspiels nicht viel bewegt. Außer die Gehirnwindungen natürlich und nach langen Denkpausen auch mal der ein oder andere Arm. Die Eröffnung der sechsten Schachmann- schaftsweltmeisterschaft am Sonnabend im Radisson Blu Park Hotel kam trotzdem einer sportlichen Großveranstaltung gleich: Ansprachen wurden gehalten, erst in Englisch, dann in Deutsch und zum Schluss noch in Russisch. Länderfahnen wurden feierlich hereingetragen, 27 an der Zahl. Und eine Hymne eingespielt, zu der sich alle 580 Teilnehmer erhoben.

Zuletzt war die Schachweltmeisterschaft vor zwei Jahren zu Gast in Radebeul. Damals holte sich Russland mit Evgeni Vasiukov und seinem Team den Weltmeistertitel. In diesem Jahr ist er nicht mehr dabei, denn der Großmeister starb im Mai in Moskau, erzählt sein russischer Teamkollege und legte eine Gedenkminute ein. „In Russland ist Schach die zweitbeliebteste Sportart“, sagt Turnierdirektor Dirk Jordan.

Nach der Eröffnung muss der Konferenzraum noch in einen Turnierraum verwandelt werden. Die bunten Fahnen der teilnehmenden Länder baumeln schon an der Decke. Darunter werden Tische zusammengeschoben und Stühle gerückt. Kurz nach 16 Uhr sagt eine Stimme durch das Mikro: „Liebe Schachfreunde, wir starten in zwei Minuten.“

Auch der älteste Teilnehmer der Weltmeisterschaft macht sich bereit. Andreas Dueckstein aus Wien ist 91 Jahre alt und sitzt seinem ersten Gegner gegenüber. Der kommt aus Belgien und heißt Jan De Geest.

Ein kurzer Blickkontakt, ein fester Händedruck, die Partie beginnt. Kurz zuvor steht Andreas Dueckstein auf eine Krücke gestützt im Foyer des Hotels. Seine Frau ist seit diesem Turnier immer an seiner Seite. Im letzten Jahr hatte er zwei Operationen und ist sehr wackelig auf den Beinen. Trotzdem wollte sich Andreas Dueckstein die Weltmeisterschaft nicht entgehen lassen: „Ich möchte unbedingt nach Radebeul“, hat er seiner Frau gesagt. Gar nicht, um zu gewinnen, sondern weil er hier viele Schachfreunde wiedertrifft und einfach spielen will.

Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt der gebürtige Ungar Schach. Es habe ihm in seiner Jugend sehr geholfen, als er nach dem Zweiten Weltkrieg von Ungarn nach Österreich ging. Zum Beispiel, als er 1952 die Wiener Stadtmeisterschaft gewann. Nun hat er, wegen seiner Operationen, anderthalb Jahre kein Schach mehr gespielt und es kribbelt ihm in den Fingern. Vorbereitet hat er sich trotzdem nicht: „Das mache ich schon seit 50 Jahren nicht mehr“, sagt er, „ich nutze meine Erfahrungen.“

Das lange Konzentrieren über mehrere Stunden macht ihm dann aber doch Schwierigkeiten. Beim offenen Mannschaftsturnier ist das aber kein so großes Problem. Jede Mannschaft hat vier Spieler und einen Reservespieler. „Wenn ich zu müde werde, springt einfach die Reserve ein“, sagt er. Dann macht sich Andreas Dueckstein auf den Weg in den Turnierraum. Mit kleinen Schritten am Arm seiner Frau tippelt er zu seiner ersten Partie der Weltmeisterschaft.

Etwa 100 Millionen Menschen weltweit spielen Schach, sagt Turnierdirektor Dirk Jordan. Dennoch wird die Sportart von vielen Leuten unterschätzt. Nicht so bei der Schachweltmeisterschaft. Diesmal sind so viele Mannschaften dabei wie noch nie. Aus 27 Ländern sind 127 Teams angereist. Die Schachfreunde kommen aus den USA, Kanada, Armenien, England, Singapur, Iran, Russland und zum ersten Mal auch aus Südafrika.

Zwei von ihnen sind Mark Lewis und Shabier Husain Bhawoodien aus Kapstadt. Auch die beiden spielen seit ihren Kindertagen. In der Schule waren sie im Schachclub. Am Anfang war es nur ein Hobby, mittlerweile – nach über 45 Jahren – sind sie Profis. Shabier war 2003 Amateurweltmeister. „Wir mögen vor allem die Konzentration beim Schach und dass wir Lösungen finden müssen“, sagt Mark Lewis. Manche Spiele dauern bis zu sechs Stunden.

Wer Weltmeister 50+ und 65+ wird, steht am Sonntag fest. Bis dahin spielen die Teilnehmer jeden Tag eine Partie im Radisson Blu Park Hotel auf der Nizzastraße 55. Rundenbeginn ist jeweils um 9.30 Uhr. Die Siegerehrung findet am 15. Juli nach der letzten Runde gegen 16.30 Uhr statt. Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

zur Startseite