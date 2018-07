SBB ist Sachsens zweitgrößter Verein Der Bergsteigerbund hat jetzt sein 15 000. Mitglied aufgenommen. Nur Dynamo Dresden hat noch mehr.

Mit einem Blumenstrauß wurde Ulrike Klein im SBB begrüßt. © Foto: Verein

Sächsische Schweiz. Das 15000. Mitglied des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) ist eine Frau. Ulrike Klein unterschrieb in dieser Woche ihren Mitgliedsantrag. Damit ist der SBB nicht nur die mitgliederstärkste Sektion im Deutschen Alpenverein (DAV), sondern auch der zweitgrößte Verein in Sachsen. „Nur die SG Dynamo Dresden hat mehr“, erklärt SBB-Vorstand Hendrik Wagner. Der Dresdner Fußballverein hat gerade die Marke von 22 000 geknackt.

Links zum Thema Hohe Ehre für SBB-Gründerväter

„Wir freuen uns über die Entwicklung und darüber, dass wir mit unserem Vereinsangebot insbesondere jüngere Bergsportbegeisterte für das Klettern und die Erhaltung der Tradition im Elbsandsteingebirge begeistern können“, erklärt SBB-Geschäftsführer Christian Walter. Im Sandstein hat auch die Dresdnerin Ulrike Klein zusammen mit Freunden mit dem Klettern begonnen. Der Verband profitiert zum einen davon, dass Klettern drinnen wie draußen eine Trendsportart ist. Aber auch die guten Bedingungen in der Kletterhalle an der Papiermühlengasse in Dresden würden sich sehr positiv auf die Mitgliederzahl auswirken, heißt es.

zur Startseite