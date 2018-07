Saison-Aus für Speerwurf-Ass

Für Speerwerfer Lars Hamann ist die Saison eine verkorkste. Die deutsche Meisterschaft der Leichtathleten am kommenden Wochenende wird ohne den 29-Jährigen stattfinden – und damit zwangsläufig auch die Europameisterschaft in Berlin.

Für den 86-Meter-Werfer hing nach einem im Februar erlittenen Kapseleinriss im Ellenbogen am Wurfarm die Saison ohnehin am seidenen Faden. Die Verletzung warf ihn rund drei Trainingsmonate zurück. Dennoch versuchte er alles, um noch für die nationalen Titelkämpfe in Form zu kommen. Die letzte kleine Hoffnung muss er nach einem weiteren Malheur begraben. Er knickte im Training um und muss seine Saison vorfristig beenden. „Nach guter Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft bin ich am Freitag im Gewichtheberraum des DSC auf einer Mattenkante umgeknickt. Das Sprunggelenk war sofort angeschwollen und zum Abend blau angelaufen“, berichtet Hamann. „Eine genaue Diagnose steht noch aus, da ich auf einen MRT-Termin warten muss. Die Saison 2018 ist für mich beendet. Bis 2019 und bis zur WM im Oktober 2019 ist mehr als genug Zeit, um alles wieder in Form zu bekommen“, gibt sich der Dresdner kämpferisch.

Selbst in Bestform wären dem Schützling von Katharina Wünsche wohl nur geringe Chancen auf eines der drei EM-Tickets geblieben. Denn mit Weltmeister Johannes Vetter (92,70 m), Andreas Hofmann (92,06) und Olympiasieger Thomas Röhler (91,78) hat ein Trio deutlich die EM-Norm geknackt – jenseits von Hamanns Bestmarke aus dem Vorjahr (86,71). Mit Bernhard Seifert (85,17) ist ein vierter Athlet in Lauerposition. „Die Norm ist bei uns egal, man muss 90 Meter werfen“, hatte Hamann bereits im Mai orakelt. (ald)

zur Startseite