Russischer Märchenwald am Senftenberger See

Die Hexe Baba Jaga alias Rainer König. Foto: Jan Gutzeit

Sie ist wieder da: Man nehme eine leicht verrückte, böse Hexe, eine emanzipierte Schönheit, einen etwas schlichten Müllerburschen und eine Prise russische Seele – fertig ist der Grundstoff für „Die Hexe Baba Jaga! Die Dresdner Kult-Hexe bringt pünktlich am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr den russischen Märchenwald im Amphitheater Großkoschen am Senftenberger See wieder zum Beben. Und das für die ganze Familie (für Kinder ab 6 Jahre geeignet). Karten kosten 23 Euro, ermäßigt 10 Euro im Vorverkauf und 27/12 Euro an der Abendkasse.

Eine Woche später, am 18. und 19. Juli jeweils 19.30 Uhr, kann man übrigens das Beste aus allen sechs Teilen der Märchenkomödie um die zauberhafte Hexe „im Schnellwaschgang“ erleben … – Karten im Vorverkauf für alle Vorstellungen des Dresdner Boulevardtheaters gibt es noch an der Theaterkasse der neuen Bühne und an den einschlägigen Vorverkaufskassen.

Die „Baba Jaga“ wird gespielt vom Volkskünstler, Komödianten, Pantomimen und Clown Rainer König aus Dresden. Er ist Gründungsmitglied der legendären DDR-Clownstruppe „Salto-Vitale“. Er spielte unter anderem im Friedrichstadtpalast, in den Dinnershows des Circus Roncalli und „Pomp duck and circumstance“, bei der Expo 2000 Hannover in „Das Leben des Doktor Faustus“, als Sam Hawkins bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg oder als Enterich in „Der Bettelstudent“ an der Staatsoperette Dresden. Er erhielt Engagement-Angebote von „Cirque de Soleil“ und wirkte auch in Film und Fernsehen sowie in Produktionen des „Theaterzirkus Dresden“ und des Dresdner Restauranttheaters „Merlins Wunderland“ mit. Seit 2005 fungiert er als fester Darsteller der Baba Jaga und spielte bisher jede Vorstellung in allen Teilen der Komödie. (red/aw)

