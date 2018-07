Rote Kirschen und originelle Vogelscheuchen Groß Radisch erwartet am Wochenende seine Gäste zum Kirschenfest. Sie kommen auch aus Polen. Das hat einen Grund.

Kirschenfrau Gabriele Sager, Vereinsvorsitzende Sabine Hohlfeld sowie Michaela Schmidt und Petra Sorsch als Vereinsmitglieder (von links) zeigen ihr Werk: Eine Vogelscheuche aus Strohballen als Hingucker für das Kirschenfest am Wochenende. © André Schulze

Acht Stunden Handarbeit hat es gebraucht, bis die Vogelscheuche aus Strohballen fertig war. Aber nun steht sie unübersehbar am Eingang zum Festplatz und lädt ein zum Kirschenfest in Groß Radisch. Das findet am Wochenende statt und ist die größte Veranstaltung, die der Kultur- und Heimatverein auf die Beine stellt. Und während sich Vereinsvorsitzende Sabine Hohlfeld mit den Vereinsmitgliedern Gabriele Sagar, Michaela Schmidt und Petra Sorsch vor dem Monument einer Vogelscheuche für ein Foto in Pose stellen, wird im Hintergrund fleißig weitergearbeitet.

„Man kann gar nicht so viel trinken, wie man schwitzt“, meint ein Groß Radischer, der sich mit weiteren Senioren am Aufbau der Bühne schafft. „Das ist die Hoheit des Seniorenvereins“, sagt Sabine Hohlfeld mit Blick zur Bühne auf dem Festplatz. „Seit Jahren helfen uns die Senioren mit und darüber sind wir sehr dankbar. Dankbar übrigens für jede helfende Hand, denn nur wir als Verein könnten so ein Fest nicht ausrichten“, betont Sabine Hohlfeld. Das ist es, was das Besondere an dem Kirschenfest ausmacht. Viele Groß Radischer und Bürger aus der Gemeinde Hohendubrau packen zu und helfen, wo und wie sie können. Sei es der Landwirt, der die Strohballen für die Vogelscheuche schenkt, die vielen Gewerbetreibenden und Einrichtungen, die das Fest materiell und finanziell unterstützen, bis hin zu den Akteuren selbst. Sie halten die Tradition wach und bringen neue Ideen ein. So wie die Ortswehr Groß Radisch. Mit ihren Gaudi-Spielen überraschte sie im vergangenen Jahr das erste Mal. Die unkonventionellen Spiele sorgten für Spaß und Zustimmung – und für eine Wiederholung in diesem Jahr. Was da den Teams aus vier Personen abverlangt wird, bleibt noch geheim, wie so vieles bei dem Kirschenfest.

Sabine Hohlfeld hat dazu eine Erklärung: „Wir wollen unsere Gäste überraschen, sie sollen mit Neugier nach Groß Radisch kommen. Somit lässt das durchgetaktete Programm an allen drei Feststagen noch genügend Spielraum für Überraschungen und nette Zutaten. So haben die Frauen vom Heimatverein aus alten Gläsern Windlichter gemacht und sie liebevoll bemalt – mit Kirschmotiven natürlich. Denn um die Kirsche dreht sich an diesem Wochenende alles. Eine, die es wissen muss, ist Kirschenfrau Gabriele Sagar. Ihre dritte Amtszeit steht bevor. Ihr großer Auftritt wird mit dem Einzug der Kirschenwagen auf dem Festplatz am Sonntagnachmittag verbunden sein.

Dort wird sie nicht nur von den Gästen empfangen werden, sondern auch von zahlreichen Vogelscheuchen. Denn neben den Kirschen sind sie eine weitere Attraktivität des Festes. „Die besten Scheuchen aus den Vorjahren stellen wir auf, ihre Besitzer haben sie uns zur Verfügung gestellt“, erzählt die Kirschenfrau. Damit sind genügend Vorbilder vorhanden für die diesjährige originellste Vogelscheuche. Es ist bereits der 23. Wettbewerb, zu dem wieder die schönsten Eigenkreationen aus den Händen von Erwachsenen und Kindern gesucht und bewertet werden.

In diesem Jahr wollen auch die Schüler aus Sulikow, der polnischen Partnergemeinde von Hohendubrau, eine Scheuche basteln. Sie verbringen gegenwärtig eine Ferienwoche im Schloss Gebelzig. Sie bleiben nicht die einzigen Gäste aus Sulikow. Bürgermeister Robert Starzynski wird mit einer Delegation anreisen, denn der bunte Familiennachmittag am Sonnabend ist eine Gemeinschaftsaktion beider Kommunen, gefördert über den Kulturaustausch sächsisch-polnischer Grenzregion. „Für uns ist es das erste Mal, dass wir so ein Programm nutzen und damit die Begegnung zweier Nationen unterstützen“, sagt Sabine Hohlfeld. Denn von Groß Radisch kann man was lernen. Die Idee mit dem Vogelscheuchenwettbewerb fand Robert Starzynski schon im vergangenen Jahr Klasse und rief seine Einwohner auf, zum Erntedankfest ebenfalls selbige zu basteln. Sie wurden in der Gemeinde aufgestellt.

Dem Heimatverein ist es wichtig, zum Kirschenfest auch anderen Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen. Das werden zum Familiennachmittag neben der Tanzgruppe Weigersdorf die Motorsportgemeinschaft Niesky und die Verkehrswacht NOL sein. Am Abend zur Disko im Festzelt geben die Funken des Karnevalclubs Niesky eine Showeinlage.

Drei ereignisreiche Tage warten auf die Gäste in Groß Radisch. Für die Organisatoren sind es ein paar mehr. Denn nach dem Aufbau kommt der Abbau – und da werden wieder ebenso viele Hände gebraucht. Allen Helfern sei am Montag eine gesellige Runde gegönnt. „Denn wer arbeitet, soll auch feiern, und wir wollen uns mit der Dankeschön-Veranstaltung für die Mühen revanchieren, die viele auf sich genommen haben“, sagt Sabine Hohlfeld.

Das Programm zum Groß Radischer Kirschenfest veröffentlichen wir am Freitag in den Tipps zum Wochenende. Wer nicht warten will, schaut hier nach.

