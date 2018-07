Roßwein soll schöner werden Die Muldestadt will das Fördergebiet für den „Stadtumbau Ost“ erweitern. Das Ministerium muss zustimmen.

zurück Bild 1 von 2 weiter In der Querstraße in Roßwein sind freundlich gestaltete Fassaden die Ausnahme. Daher ist auch dieser Straßenzug in die Erweiterung des Fördergebietes „Stadtumbau Ost“ aufgenommen worden. Stimmen Förderstelle und Innenministerium zu, können die Hauseigentümer in weiteren Bereichen Fördergeld für die Fassadengestaltung beantragen. © André Braun In der Querstraße in Roßwein sind freundlich gestaltete Fassaden die Ausnahme. Daher ist auch dieser Straßenzug in die Erweiterung des Fördergebietes „Stadtumbau Ost“ aufgenommen worden. Stimmen Förderstelle und Innenministerium zu, können die Hauseigentümer in weiteren Bereichen Fördergeld für die Fassadengestaltung beantragen.

Wie nett Häuser aussehen können, dafür gibt es auf der Dresdener Straße Beispiel.

Roßwein. Die Stadt kann voraussichtlich ab 2019 mehr Eigentümern die Möglichkeit geben, Geld aus dem Verfügungsfonds abzufordern, um damit ihre Hausfassade zu verschönern. Dafür haben die Stadträte jetzt die Weichen gestellt, indem sie das Fördergebiet für den „Stadtumbau Ost“ erweiterten.

In das Fördergebiet wurden zum Beispiel die Bahnhofstraße, die Querstraße und die Nossener Straße sowie das Scheunenviertel mit einbezogen. Bei einer Bedarfsanalyse seien schwerwiegende Mängel, teilweise baufällige und ruinöse Zustände festgestellt worden, heißt es in einer Vorlage an die Stadträte. Auch das Rathaus ist im erweiterten Fördergebiet enthalten. Für die Stadtverwaltung ergeben sich durch die Gebietserweiterung mehr Möglichkeiten, Fördermittel für die Sicherung stadtbildprägender Gebäude zu beantragen.

Derzeit wird laut Auskunft von Matthias Lange vom Bauamt der Stadt das Feinkonzept für die Gebietserweiterung erarbeitet. Das reicht die Kommune schließlich bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) als Geldgeber ein. Die Förderbank und das Innenministerium entscheiden über den Antrag der Stadt Roßwein.

Fällt der Bescheid positiv aus, könnten beispielsweise an charakteristischen Straßenzügen mit sogenannter Blockrandbebauung, wie an der Quer- oder an der Nossener Straße, die Eigentümer das Fördergeld aus dem Verfügungsfonds in Höhe von bis zu 1000 Euro in Anspruch nehmen. Das blieb ihnen bisher verwehrt, weil ihre Häuser nicht im Fördergebiet standen. Geld gibt es aber nur für Bauarbeiten an der Fassade oder andere Verschönerungsarbeiten auf der von der Straße aus sichtbaren Seite des Hauses. „Der Einbau neuer Fenster zum Beispiel könnte auch dazu gehören“, so Matthias Lange.

Kleine Mühe für Finanzspritze

Der Antrag auf die Zuwendung muss vom Technischen Ausschuss der Stadt Roßwein befürwortet werden. „Das Verfahren ist relativ einfach und wir geben auch Unterstützung bei der Beantragung“, sagt Matthias Lange. Er bietet sich als Ansprechpartner für Hausbesitzer an, die unsicher sind, ob sie die Zuschüsse nutzen können. Auch beim Ausfüllen der Anträge wird Hilfe geleistet. „In diesem Fall handelt es sich nur um einen wenige Seiten umfassenden Antrag“, sagt Lange. Trotzdem: Bisher habe sich nur ein Eigentümer die Mühe gemacht und die Unterlagen ausgefüllt. Demnach wurde diese Art Unterstützung auch nur ein Mal in Anspruch genommen. „Das ist wirklich schade“, findet der Mann vom Bauamt.

Die Stadtverwaltung erhofft sich von der Gebietserweiterung eine Initialzündung. Vielleicht werde dadurch der eine oder andere Nachbar angeregt, ebenfalls über eine Fassadengestaltung nachzudenken. Auf der Döbelner- und der Dresdener Straße ist das in letzter Zeit in einigen Fällen passiert (DA berichtete). Dadurch machen die Straßenzüge gleich einen netteren Eindruck. „Gerade im Hinblick auf das Schul- und Heimatfest 2020 wären noch weitere Gestaltungen zu begrüßen“, so Matthias Lange. Etwa im Herbst rechnet er mit der Zustellung des Bescheides von SAB und Innenministerium. Ab 2019 könnte dann die Gebietserweiterung wirksam werden. (mit DA/sig)

zur Startseite