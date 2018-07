Rolle rückwärts beim Breitbandausbau Waldheim hatte vor einem Jahr auf Fördergeld für schnelles Internet verzichtet. Doch nun hat sich die Lage geändert.

Waldheim. Im Februar 2017 lehnten es die Waldheimer Stadträte ab, Fördermittel für die Erschließung der Gebiete zu beantragen, die in puncto schnelles Internet unterversorgt sind (DA berichtete). Die Stadt hätte nach den damaligen Richtlinien einen Eigenanteil von mindestens 500 000 Euro aufbringen müssen. Allerdings ließen sich die Stadträte damals das berühmte Hintertürchen offen, dass ein neuer Beschluss gefasst wird, wenn sich die Voraussetzungen ändern.

Dieser Fall ist nun eingetreten. Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) hat einer finanziellen Entlastung der Kommunen beim Breitbandausbau zugestimmt. Damit wäre eine Finanzierung des Eigenanteils der Kommune über Zuweisungen des Landkreises möglich. Damit wiederum erhielte Waldheim eine 100-prozentige Förderung. „Mit diesem Angebot wollen wir uns dem Breitbandausbau nicht verschließen“, so Bürgermeister Steffen Ernst (FDP).

Die Stadt hat sich im Vorfeld an das Breitbandkompetenzzentrum in Dresden gewandt. „Eine Richtlinie gibt es noch nicht. Dennoch soll eine Planung in Auftrag gegeben werden. Das ist bereits mit der Landesdirektion Chemnitz, die neben dem Bund der zweite Geldgeber ist, abgestimmt“, sagte Bauamtsleiter Michael Wittig. Die Markterkundung muss neu erstellt werden, weil die vorhandene der Firma Tele-Kabel-Ingenieurgesellschaft (TKI) mbH aus Chemnitz älter als ein Jahr ist. „In dieser Zeit hat die Telekom sehr viel in Waldheim getan. Wir haben die Nachricht, dass die Freischaltungen so gut wie abgeschlossen sind“, so Wittig.

Die sogenannten weißen Flecken werden neu erfasst und bewertet. Waldheim liegt zu 87 Prozent im Ausbaugebiet der Telekom. Um die restlichen 13 Prozent geht es in dieser Studie. Die Firma TKI, die viel Erfahrung in der Waldheimer Region gesammelt hat, konnte kein Angebot unterbreiten. „Die Firma hat schriftlich erklärt, dass sie sich aufgrund der Auftragslage nicht an der Ausschreibung beteiligen kann“, so Wittig.

Die Stadträte beschlossen einstimmig, eine neue Studie erstellen zu lassen. Den Auftrag bekam die MRK Media AG aus Dresden zugesprochen. Sie legte mit etwa 52 500 Euro das wirtschaftlichste Angebot vor. „Für die Ingenieurleistungen wird die Stadt einen Fördermittelantrag bei der Landesdirektion Sachsen stellen. Die Förderung beträgt 50 000 Euro. Waldheim trägt einen Eigenanteil von etwa 2 500 Euro“, heißt es in der Vorlage. Und weiter: „Nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie wird dem Stadtrat ein Grundsatzbeschluss zur weiteren Verfahrensweise vorgelegt.“

Für CDU-Stadtrat Andreas Liebau stellt sich die Situation allerdings etwas skurril dar. In den jetzt noch unterversorgten Gebieten in den Ortsteilen würden die Glasfaserkabel bis ins Haus gelegt, im Stadtgebiet werde die Strecke vom Verteilerkasten bis zum Haus nach wie vor mit einer Kupferleitung überbrückt. „Das heißt, die Anwohner in den Randgebieten werden einmal besser mit schnellem Internet versorgt sein, als die in der Innenstadt“, so Liebau. Michael Wittig hofft jedoch, dass beim Verlegen der Breitbandkabel Lösungen gefunden werden, von denen auch andere profitieren können.

