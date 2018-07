Roland-Kaiser-Party in der Hafenstube

Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich tritt am Freitag in Weißwasser auf. © Steffen Unger

Weißwasser. Am Freitagabend steigt die große Roland-Kaiser-Party in der Hafenstube Telux in Weißwasser. Highlight ist der Auftritt von Kaiser-Double Steffen Heidrich. Dazu sorgen DJs für Stimmung. Los geht es 20 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 10 Euro. Im Vorverkauf (Agip-Servicestation Weißwasser) kosten Tickets acht Euro. (szo)

