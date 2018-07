„Rock is Law“ bittet zum letzten Tanz Der Trabi-Club Weißwasser lädt Fans von härterer Musik wieder auf die Gutshofscheune nach Weißkeißel ein. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings bei den Veranstaltern.

Symbolbild © dpa/dpaweb

Seit nunmehr zehn Jahren lädt der Trabi-Club Weißwasser Fans von härterer Musik auf die Gutshofscheune nach Weißkeißel zur alljährlichen Livemusik ein. Das ist auch am Sonnabend so. Gleich vier Bands haben sich angekündigt, berichtet Mitveranstalter Patrick Vesper. Als Hauptband geben sich die Dresdener Rocker „Gorilla Monsoon“ die Ehre. Die Gewinner des ersten Wacken Battle, benannt nach einer Wrestling-Ikone – schlagen mit ihrem Sludge-Sound genauso hart zu wie die Kämpfer im Ring. Pünktlich um 21 Uhr startet die Dresdener Urgewalt „Panzerkreuzer“ als erste Band, gefolgt von „eliver The Galaxy“, die, obwohl mit neuem Album im Gepäck, auch Bewährtes zum Besten geben. Auch eine lokale Band aus Weißwasser gibt ihre Visitenkarte ab: „Theodicy“ wollen wieder die Nackenmuskulatur der Zuhörer beanspruchen und setzen zum ultimativen Abhotten an.

Schon am Freitag wird zu Dosenmusik unter dem Motto „Hands Up“ geladen. 90er-Jahre-Mugge wird dabei bei modernen Beats geboten. Auch hier geht es pünktlich um 21 Uhr los. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings bei den Veranstaltern. „Aller Voraussicht nach wird es unsere letzte Veranstaltung in der Gutshofscheune werden“, deutet Patrick Vesper an. In den anliegenden Wohnhäusern ist inzwischen ein Generationswohnen verschiedener Altersstufen eingezogen. Deshalb werden laute Konzerte künftig wohl in Weißkeißel nicht mehr die alljährliche Regel sein. „Wir haben «Rock is Law» aus dem Boden gestampft – ohne Sponsoren“, sagt Patrick Vesper, „weil es sonst in unserer Gegend kaum noch Konzerte gibt.“ Wie es in den kommenden Jahren weiter geht, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. (ckx)

zur Startseite