Riesas Wünsche an die Politik Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) war zu Gast beim Wirtschaftsforum – und musste sich einiges anhören.

Viel zum Mitschreiben: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) macht sich im Gespräch mit Dr. Ute Schröter-Bobsin Notizen. Die Direktorin der Studienakademie Riesa war die Gastgeberin bei seinem Besuch in Riesa. Zu den Gästen gehörten unter anderem WGR-Chef Roland Ledwa, Andree Schittko von der Elbgalerie und Frank Jürgen Schaefer von Feralpi. © Sebastian Schultz

Riesa. Dutzende Unternehmer, Führungskräfte, Bürgermeister saßen dicht gedrängt, als Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag auf Einladung des Wirtschaftsforums in die Berufsakademie nach Riesa kam. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand vor allem die B 169, deren Ausbau Richtung A 14 seit Jahren stockt. Die SZ dokumentiert, was lokale Akteure aus Politik und Wirtschaft von der Politik erwarten.

Kurt Hähnichen, Wirtschaftsforum: „Immer neue Gesetze und Vorschriften kosten Geld – und erzeugen Frust. Es ist nicht nachvollziehbar, warum man eine Fischtreppe für viel Geld komplett neu planen muss, weil zwischenzeitlich der theoretische Bemessungsfisch gewachsen ist. Warum spricht man viel von Flora und Fauna, aber nicht von Kindergärten und Menschen? Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Auf Ihnen, Herr Ministerpräsident, ruhen viele Hoffnungen.“

Matthias Mückel, Wirtschaftsforum: „Die Unternehmen vor Ort müssen jeden Tag riesige logistische Herausforderungen mit ihren Schwerlasttransporten meistern: Wacker, Feralpi, Mannesmann, das Reifenwerk, der Hafen. Von den Anwohnern an der B 169 reden wir da noch gar nicht. Die Skepsis bei diesem Projekt ist riesengroß geworden. Ähnliche Worte haben wir schon häufiger gehört. Das hilft den Unternehmen nicht. Die Skepsis verschwindet erst, wenn der Spaten für den Bau gesetzt wird. Einzelne Leute stehen konträr zu dem Projekt – das doch aber der Allgemeinheit gilt. Die B 169 ist unverzichtbar für die Wirtschaft. Die zahlt doch die Steuern.“

Marco Müller, OB Riesa (CDU): „Unsere Gewerbesteuereinnahmen haben sich seit 2013 von 9 auf 19 Millionen mehr als verdoppelt. Leider werden dadurch staatliche Zuweisungen gekürzt – sodass für die Stadt unter dem Strich nicht 120 Prozent mehr Geld übrig bleibt, sondern nur drei Prozent. Ein Planungsbeschleunigungsgesetz ist schön. Aber: Der Ärger kommt doch nicht aus dem Verkehrsministerium, sondern aus anderen Ressorts – wenn es um den Vermessungsfisch, die Fledermäuse, das Wasserrecht geht. Die Regierung muss vor allem die Ministerien einbinden, die als Bremser wirken!“

Jörg Jeromin, Bürgermeister Strehla (FWG): „Wir haben das Gefühl, keine Glaubwürdigkeit mehr zu haben. Ähnlich wie 1989. Meine Wahrnehmung ist, dass uns die Bevölkerung nicht mehr glaubt. Das merkt man etwa auch beim Thema starrer Klassenteiler für die Oberschulen: Wir haben Zuzug in Strehla – und dennoch müssen wir Kinder 12, 15 oder 18 Kilometer weit zur Schule wegschicken.“

Heiko Loroff, Chef der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe (SBO): „Mit dem Hafen Riesa können wir uns gar nicht so schnell entwickeln, wie die Nachfrage steigt. Unsere neue Halle wird bereits zweischichtig genutzt, sodass wir wohl bald eine zusätzliche Halle brauchen. Eine große Mehrheit in Riesa hat nichts gegen den Hafenausbau. Wir setzen uns im Wesentlichen mit drei, vier Leuten am Standort über die geplante Erweiterung auseinander. Und wir brauchen eine Verbesserung auch bei den Straßen: Am meisten leidet der Individualverkehr unter den Lkws, die mit Tempo 60 über die Straßen rollen. Der Hafen Riesa ist ein Zugpferd für das Unternehmen SBO. Wir sind ein Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Firmen in der Region entwickeln sich. Wir müssen mit einer Verkehrssteigerung von 30, 40 Prozent rechnen. Darum ist es unverzichtbar, den Knotenpunkt Hafen/Straße/Schiene auszubauen. Irgendwann werden wir auch die neue B 169 in Riesa haben. Aber, ob wir das alle hier erleben, weiß ich nicht.“

Frank Jürgen Schaefer, Werksdirektor Feralpi Stahl: „Von unseren 650 Mitarbeitern kommen die wenigsten aus Riesa und direkter Nachbarschaft. Wir haben viele Kollegen aus dem Kreis Nordsachsen und immer mehr auch aus Brandenburg, bis hin nach Senftenberg. Ein Azubi kann allerdings nicht anderthalb Stunden Anfahrt per Bus auf sich nehmen, wenn er bei uns früh um sechs anfangen soll. Unter solchen Bedingungen unterschreiben die Eltern keinen Lehrvertrag. Ich wünsche mir deshalb, dass man sich auch über die Landesgrenze hinweg beim öffentlichen Nahverkehr abstimmt.“

zur Startseite