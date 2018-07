RBC-Frauen empfangen Ligakontrahent CFC

Radebeul. Im Fußball-Landespokal der Frauen empfängt der Radebeuler BC am 19. August den Chemnitzer FC. Das ergab die Auslosung in Leipzig. Als Losfee fungierte Sarah Kasper, Trainerin der C-Juniorinnen des Bischofswerdaer FV. Die RBC-Frauen waren in der angelaufenen Saison Staffelsieger der Landesklasse Ost geworden und damit in die Landesliga aufgestiegen. Dort kommt es dann für die Mannschaft von Trainer Dirk Schacht ebenfalls zu zwei Duellen mit dem CFC. Für die B-Juniorinnen des RBC geht es am 8. September los. Im Achtelfinale wird der Nachwuchs des 1. FFC Fortuna Dresden in Radebeul zu Gast sein. (js)

