RB Leipzig offiziell noch ohne Trainer

Planlos ist ganz sicher kein Attribut, das man mit RB Leipzigs Chefstrategen Ralf Rangnick in Verbindung bringt. Auch wenn einem das angesichts der zumindest offiziell weiterhin ungeklärten Trainersituation beim Fußball-Bundesligisten am Tag vor dem ersten Rasentraining so vorkommen mag. Auch bis Sonntagnachmittag gab es noch keine Vollzugsmeldung, wer Nachfolger von Ralph Hasenhüttl und damit für knapp ein Jahr Platzhalter für Julian Nagelsmann wird, der ab Sommer 2019 übernimmt. Nach Informationen des Internetportals Sportbuzzer sollen Rangnick, Vorstandschef Oliver Mintzlaff und der US-Amerikaner Jesse Marsch derzeit verhandeln. Marsch, der Ex-Coach des Schwesterklubs New York Red Bulls, war dort am Freitag verabschiedet worden.

Damit wäre für ihn der Weg nach Europa frei, wo er immer hin wollte. Für den 44-Jährigen spricht, dass er in New York auch attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen ließ. Der Ex-Profi gilt als Psychologe, der weiß, wie man Spieler anzupacken hat. Vor allem RB-Vorstandschef Mintzlaff, der Marsch 2015 nach New York holte, soll von ihm überzeugt sein. Allerdings ist auch die Variante noch nicht endgültig vom Tisch, dass Rangnick selbst erneut als Chefcoach übernimmt. Außerdem heißt es, es gebe auch andere Interessenten. (dpa)

