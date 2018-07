Rätselhafte Vergiftung schreckt Briten auf

In Großbritannien schrillen erneut die Alarmglocken. Im Krankenhaus von Salisbury befinden sich ein Mann und eine Frau in kritischem Zustand, die nach Angaben der Polizei „mit einer unbekannten Substanz“ in Berührung gekommen sein sollen. Die Nachricht weckt Erinnerungen. Anfang März waren der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury aufgefunden worden. Man hatte sie mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet. Nachdem die britische Regierung Russland für den Anschlag verantwortlich machte, führte der Fall zu einer diplomatischen Krise.

Die Polizei der Grafschaft Wiltshire erklärte, dass es sich um „einen schwerwiegenden Vorfall“ handelt und sperrte eine Reihe von Gebieten in Salisbury und in der nahegelegenen Kleinstadt Amesbury ab.

Schon am Sonnabend hatte man die beiden etwa 40 Jahre alten Betroffenen in ihrem Haus in Amesbury aufgefunden. Zuerst gingen Rettungsdienst und Polizei davon aus, dass das Paar möglicherweise verunreinigtes Heroin oder Kokain konsumiert hatte. Mittlerweile ist diese Theorie vom Tisch. Im „Salisbury District Hospital“ versuchen Experten zu ermitteln, welche Substanz die Vergiftung verursacht haben könnte. Weil nicht auszuschließen war, dass es sich ebenfalls um einen Kampfstoff handelt, musste die Polizei jene Orte absichern, die die Betroffenen zuvor besucht hatten. Dazu gehört auch eine Kirche in Amesbury, an der am Wochenende ein Tag der offenen Tür stattgefunden hatte.

Der Polizeichef von Wiltshire, Angus MacPherson, verteidigte die Absperrungen. Es gebe aber keine Hinweise, die nahelegen würden, dass der Zwischenfall „in irgendeiner Weise mit dem Anschlag auf Skripal zusammenhängt.

Im Skripal-Fall hatte es einige Tage gedauert, bevor die Behörden die Identität des Giftstoffes ermitteln konnten. Proben der nun festgestellten Substanz sind zum Militärlabor Porton Down geschickt worden. Es ist das britische Zentrum der Chemie- und Biowaffenforschung, gilt als eines der besten der Welt und hatte im Fall Skripal das Nowitschok-Gift identifizieren können. In die Ermittlungen schaltete sich auch die britische Terrorabwehr ein.

