Radweg an der B 96 ist fertig Am Montag wird der Abschnitt zwischen Caminau und Wartha freigegeben. Das freut vor allem Mitarbeiter des Kaolinwerks.

Zwischen Caminau und Wartha können Radler ab Montag auf einem neuen Weg rollen. © Symbolfoto: Rafael Sampedro

Königswartha. Lange hat es gedauert bis zu diesem Punkt. Denn ein Radweg an der B 96 zwischen Caminau und Wartha ist schon seit zehn Jahren im Gespräch gewesen. Vor allem Mitarbeiter des Kaolinwerks wünschten ihn sich. Am Montag wird der 2,6 Kilometer lange Abschnitt zwischen Ortsausgang Caminau und Ortseingang Wartha offiziell übergeben. – Zunächst verläuft der kombinierte Geh-/Radweg auf rund 80 Metern Länge östlich zur Bundesstraße, bevor er diese quert und auf der westlichen Straßenseite weiterführt. An der Einfahrt zum Caminauer Kaolinwerk entstand eine Querungshilfe für die Radfahrer und Fußgänger. Zudem erhielt hier die B 96 eine Linksabbiegespur, um den Verkehr Richtung Königswartha flüssiger und sicherer zu gestalten. – Dass es so lange gedauert hat, lag letztlich an einem Landeigentümer, der ein Grundstück nicht verkaufen wollte und deshalb bis zum Bundesverwaltungsgericht ging. (SZ/kf)

