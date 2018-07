Radprofi Martin spricht von Schande

Der vierfache Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin hat den Radweltverband UCI erneut für den Umgang mit der Salbutamol-Affäre von Tour-de-France-Gewinner Christopher Froome scharf kritisiert. „Es ist eine Schande für den Sport allgemein. Absolut unverständlich, dass so etwas möglich ist. Wieso gibt es in solchen Fällen keine Schutzsperre für den betroffenen Athleten und eine Frist, in der er sich erklären muss?“, sagte der Cottbuser im Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Vor seinem zehnten Start bei der am Sonnabend beginnenden Frankreich-Rundfahrt äußerte er die Hoffnung, dass der Weltverband den Fall des britischen Titelverteidigers zum Anlass nimmt, die Regeln zu ändern. „Und darüber hinaus sollte es von der UCI eine Begründung zur Entscheidung geben oder zumindest eine nachvollziehbare Erklärung, warum es diese Begründung nicht gibt“, sagte der 33-Jährige.

UCI und Welt-Anti-Doping-Agentur hatten am Montag nach neunmonatigen Prüfungen beschlossen, einen bei Froome nachgewiesenen erhöhten Salbutamol-Wert nicht als Doping zu werten. Der Sky-Kapitän darf daher an der großen Schleife teilnehmen. „Ich habe ein bisschen Bedenken, dass deswegen Nebenkriegsschauplätze entstehen“, sagte John Degenkolb. (dpa)

TV-Tipp: ARD-Sportschau – Sa., 13 Uhr; So., 12.45 Uhr.

